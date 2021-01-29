29 Ocak 2021 Cuma 19:55 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 19:55

Özcan Deniz'in yeni dizisi Seni Çok Bekledim, ilk bölümüyle 29 Ocak 2021 Cuma akşamı saat 20.00'da Star Tv ekranlarında yayınlandı. Seni Çok Bekledim 1. bölüm izleyenler tarafından oldukça başarılı bulundu. Sosyal medyada da gündeme gelen dizi, Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor. Seni Çok Bekledim 1. bölüm izle!

Seni Çok Bekledim ilk bölüm yayınlandı. Yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlendiği Skala Yapım ve DNZ Film imzalı Seni Çok Bekledim 1. bölümüyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Özcan Deniz'in daha önce rol aldığı dizilerin başarısı, yeni dizinin de izlenme oranlarını artıracağa benziyor. İşte yeni dizi Seni Çok Bekledim 1. bölüm izleme sayfası ve son bölüm özeti.

SENİ ÇOK BEKLEDİM 1. BÖLÜM İZLE

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.

1992 Erzincan Depremi...Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini.

Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir.

Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi.

O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

İki ailenin iç içe geçmiş kirli sırları bir bir ortaya çıkarken, Kadir ve Ayliz’in aşkı bu sınavdan geçebilecek mi?



”Hayatın sırrı tevafukta gizlidir!”

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan ‘Seni Çok Bekledim’, sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

”Hiçbir şey sebepsiz değildir, tesadüf diye bir şey yoktur.”

Star’ın yakında seyircisi ile buluşacak olan yeni dizisi ‘Seni Çok Bekledim’den çok özel bir bir tanıtım daha yayınlandı. Ekrana gelen tanıtımlarıyla büyük heyecan yaratan dizinin fragmanında; Kadir (Özcan Deniz) ve Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) ilk kez karşılaşmaları ve birbirlerinden etkilendikleri aşk dolu sahneler çok konuşulacak.

Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’ yakında seyirci ile buluşacak. Skala Yapım ve DNZ Film imzalı dizinin yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Şahin Altuğ’un yaptığı Seni Çok Bekledim dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.