Ayliz ne demek? Ayliz isminin anlamı nedir?

29 Ocak 2021 Cuma 22:32 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 22:32

Ayliz isminin anlamı, Özcan Deniz'in yeni dizisi seni çok bekledim i izleyenler tarafından merak edildi. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan seni çok bekledim dizisinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem helvacıoğlu paylaşıyor. Ayliz ismi ülkemizde çok sık rastlanmayan bir isim olsa da diziyi izleyenler tarafından ilgi odağı oldu. Peki Ayliz nedir? İşte Ayliz isminin anlamı

AYLİZ NE DEMEK?

Ayliz isminin anlamı cennette bir bahçe. Ayliz ismi aynı zamanda Ay parıltısı anlamına da geliyor.

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

Kadir, Ayliz ile babasının ona verdiği yüzük sayesinde tanışır. Bunun bir tevafuk olduğuna inanan Kadir, Ayliz'den yüzüğü bir başkasına vermesini ister. Yüzüğün geri geleceğine inanan Kadir, Ayliz'e hikayesini anlattığı yüzüğün elbet bir gün ona ya da kendisine geri döneceğini söyler. Ayliz içten içe, düğününe günler kala bile bir mucize olup yüzüğün kendiisine dönmesini beklemektedir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Özcan Deniz - Kadir

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Yıldız Kültür - Hidayet

Lila Gürmen - Mihre

Ali İpin - Rıza

Durul Bazan - İsmet

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Nihan Büyükağaç - Sibel

Selen Domaç - Songül

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Türkü Turan - Zahide

Caner Şahin - Selahattin

Hakan Ummak - Zaza

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Sibel Şişman - Şebnem

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut