Ayliz ne demek? Ayliz isminin anlamı nedir?

Ayliz isminin anlamı, Özcan Deniz'in yeni dizisi seni çok bekledim i izleyenler tarafından merak edildi. Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan seni çok bekledim dizisinin başrollerini Özcan Deniz ve İrem helvacıoğlu paylaşıyor. Ayliz ismi ülkemizde çok sık rastlanmayan bir isim olsa da diziyi izleyenler tarafından ilgi odağı oldu. Peki Ayliz nedir? İşte Ayliz isminin anlamı
AYLİZ NE DEMEK?
Ayliz isminin anlamı cennette bir bahçe. Ayliz ismi aynı zamanda Ay parıltısı anlamına da geliyor.
SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.
13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.
Kadir, Ayliz ile babasının ona verdiği yüzük sayesinde tanışır. Bunun bir tevafuk olduğuna inanan Kadir, Ayliz'den yüzüğü bir başkasına vermesini ister. Yüzüğün geri geleceğine inanan Kadir, Ayliz'e hikayesini anlattığı yüzüğün elbet bir gün ona ya da kendisine geri döneceğini söyler. Ayliz içten içe, düğününe günler kala bile bir mucize olup yüzüğün kendiisine dönmesini beklemektedir.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI
Özcan Deniz - Kadir
İrem Helvacıoğlu - Ayliz
Yıldız Kültür - Hidayet
Lila Gürmen - Mihre
Ali İpin - Rıza
Durul Bazan - İsmet
İlhan Şen - Erol
Mustafa Uğurlu - Cemal
Nihan Büyükağaç - Sibel
Selen Domaç - Songül
Şehsuvar Aktaş - Osman Efe
Türkü Turan - Zahide
Caner Şahin - Selahattin
Hakan Ummak - Zaza
Gürkan Güzeyhuz - Serkan
Sibel Şişman - Şebnem
Damla Makar - Nezahat
Ömer Gökay Şanlıer - Umut