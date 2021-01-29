29 Ocak 2021 Cuma 16:43 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 16:43

Seni Çok Bekledim nerede çekiliyor? sorusu Özcan Deniz'in yeni filminin fragmanlarını izleyenler tarafından merak ediliyor. Yönetmenliğini Şahin Altuğ üstlendiği Skala Yapım ve DNZ Film imzalı ‘Seni Çok Bekledim' dizisi yayın hayatına başlıyor. Özcan Deniz'in daha önce rol aldığı dizilerin başarısı göz önüne alındığında yeni dizinin de izlenme rekorları kırması bekleniyor. Özcan Deniz Seni Çok Bekledim ne zaman? İşte yeni dizi Seni Çok Bekledim dizisiyle ilgili merak edilenler.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NE ZAMAN?

Seni Çok Bekledim dizisi yeni bölümleri ile cuma akşamları izleyici karşısına çıkacak. İlk bölümü 29 Ocak 2021 Cuma akşamı yayınlanacak olan Seni Çok Bekledim dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı ‘Seni Çok Bekledim’in yönetmenliğini Şahin Altuğ üstleniyor. Skala Yapım ve DNZ Film imzalı ‘Seni Çok Bekledim’, her Cuma seyircisini ekran başına kilitleyecek. İşte Seni Çok Bekledim dizisinin çekim yerleri hakkında bilgiler...

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Seni Çok Bekledim dizisinin çekimleri ilk olarak Erzincan’da gerçekleşti. 10 gün süren çekimlerin ardından İstanbul’da bir süre çekimler yapıldı.

İlk bölüm sahnelerinin bir kısmı Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirildi. Doha sahneleri; Ulusal Katar Müzesi, İslam Eserleri Müzesi, Kapalı Çarşı, Şazeli Pearl Area, Souq Waqif, Marsa Katara ve çöllerinde çekildi.

Doha’nın güneyinde yer alan ‘Mesaieed Çölü’nde gerçekleşen ve üç gün süren çekimlerde, hem zorlu hem de keyifli anlar yaşandı.

Katar’da çekilen ilk Türk dizisi olan ‘Seni Çok Bekledim’in, Doha’nın güneyinde yer alan ‘Mesaieed Çölü’nde gerçekleşen ve üç gün süren çekimlerde, keyifli anlar yaşandı.

Çölün denizle bir araya geldiği, kızılın her tonunun görüldüğü muhteşem bir atmosferde çekilen sahnelerde, Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun romantik sahneleri merak uyandırdı. Gün batımında gerçekleşen nefes kesen çöl safarisi sahneleri için Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun at üstünde birlikte çekilen kareleri, beğeni topladı.

Suk Vafik, Sheraton Park, Katar Ulusal Müzesi, İslam Sanatları Müzesi, Marsa Katara, Zikrit, Mşeyrib, Otel Kempinski ve Şazeli Pearl gibi Doha’nın en göz alıcı mekanlarında da çekim gerçekleştirildi.



SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU

Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz’in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını konu alıyor.

13 Mart 1992. Eren ailesinin büyük bir depremle dağıldığı tarih. Kadir Eren, 17 yaşında öldü sanılıp diğer cesetlerin yanına konulurken açar gözlerini. Hayata dönmüştür dönmesine ama canından çok sevdiği babasını kaybetmiştir. Annesi başka bir adamla evlenmiştir. Kadir bir daha tutunamaz hayata, hep bir şeyler eksiktir. Ta ki Ayliz’i görünceye kadar... O gün parmağından çıkarmadığı babasının yadigarı yüzüğü yuvarlanıp Ayliz’in ayaklarının dibine gelir. Tıpkı babasının yüzüğünün annesine gelmesi gibi. O andan itibaren hayat onları hep bir araya getirir. Bu karşılaşmalar Kadir’i her seferinde Ayliz’e daha da yakınlaştırsa da Ayliz’i ürkütmektedir. Çünkü Ayliz bir başkasıyla evlenmek üzeredir.

SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI

Özcan Deniz - Kadir

İrem Helvacıoğlu - Ayliz

Yıldız Kültür - Hidayet

Lila Gürmen - Mihre

Ali İpin - Rıza

Durul Bazan - İsmet

İlhan Şen - Erol

Mustafa Uğurlu - Cemal

Nihan Büyükağaç - Sibel

Selen Domaç - Songül

Şehsuvar Aktaş - Osman Efe

Türkü Turan - Zahide

Caner Şahin - Selahattin

Hakan Ummak - Zaza

Gürkan Güzeyhuz - Serkan

Sibel Şişman - Şebnem

Damla Makar - Nezahat

Ömer Gökay Şanlıer - Umut