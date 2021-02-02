02 Şubat 2021 Salı 10:31 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 10:31

Pazartesi reyting sonuçları izleyenler tarafından merak ediliyor. Dün akşam Maraşlı, Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Reyting sonuçları, TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Dün akşam yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği TİAK'ın ölçümleri neticesinde belirleniyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 1 Şubat 2021 Reyting sonuçları

Pazartesi akşamı diziseverleri ekran başına kilitleyen yapımlar yarışta bu hafta da reytinglerde kıyasıya mücadele verdi. Reyting ölçümleriyle Show Tv, Kanal D, Atv, TRT1, Star Tv gibi kanallarda dün akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar arasında en yüksek izleyici oranına sahip olan belirleniyor. Dün akşam yayınlanan dizilerden hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve dizi birinci oldu? İşte 1 Şubat 2021 reyting sonuçları…

1 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

1 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Uyanış Büyük Selçuklu, ikinciliği Esra Erol'da, üçüncülüğü ATV Hava Durumu aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, İkinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Maraşlı yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 ESRA EROL'DA ATV

3 HAVA DURUMU ATV

4 CUKUR SHOW TV

5 MARASLI ATV

6 YASAK ELMA FOX

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 MARASLI ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 CUKUR SHOW TV

6 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

7 YASAK ELMA (OZET) FOX

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 SURVIVOR TV8

Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm izle!

Maraşlı 4. bölüm izle!

Sefirin Kızı 38. bölüm full izle!

Yasak Elma 96.bölüm izle!

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