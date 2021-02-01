01 Şubat 2021 Pazartesi 20:53 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 20:53

Yasak Elma dizisinin 96. son bölümü ile Pazartesi akşamı izleyenleriyle buluştu. Yasak Elma 96. bölümde; Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenen Şahika'nın, önce bayıldığı ardından ise öldüğü söyleniyor. Şahika öldü mü? Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar ve Gülenay'ın yer aldığı Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta! İşte kaçıranlar için Yasak Elma 96.Bölüm Full İzleme linki ve Yasak Elma son bölüm özeti.

YASAK ELMA 96. BÖLÜM İZLE

Yasak Elma 96. bölümde Çağatay, Cansu’yla yaşadıklarından sonra, Yıldız’la arasını düzeltmeye çalışır. Yıldız olanlardan habersiz, Cansu’yla görüşmeye devam ederken; Çağatay, Cansu’yu onlardan uzaklaştırmanın yollarını arar.

Ender ve Şahika, Hasan Ali’den darbe yemekten usandıklarından daha hasar verici planlar yapmaya karar verirler. Ancak sonunda olan Şahika’ya olacaktır. Şahika, Hasan Ali'nin ikram ettiği şalgam suyundan içtikten sonra zehirlenir. Hasan Ali'nin yardımcılarından ölen Şahika'dan kurtulmaları için yardım ister. Yardımcısı ise nabzını kontrol ettikten sonra "ölmüş!" der. Hasan Ali, yardımcısına "Denize at onu" emri verir. Peki Şahika ölecek mi?

FOX Tv ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yasak Elma'nın oyuncu kadrosunda; Şevval Sam, Eda Ece, Erdal Özyağcılar, Berk Oktay, Nesrin Cavadzade, Şafak Pekdemir, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Can Nergis, Serkan Rutkay Ayıköz, Nilperi Şahinkaya ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu yer alıyor.

ŞAHİKA ÖLÜYOR MU?

FOX TV'de dördüncü sezonuyla seyirci karşısına çıkan Yasak Elma'da hem sette hem de hikayede sular durulmuyor. Dizi setinde yaşanan gelişmelerle sık sık magazin gündemine gelen Yasak Elma'da son olarak, Nesrin Cavadzade'nin Netflix dizisi "Bir Başkadır"daki sahnesi yapımcıyı kızdırmış, ünlü oyuncunun diziden çıkması gündeme gelmişti.

Yasak Elma'nın 96. bölüm fragmanında dizi hayranlarını üzecek görüntüler yer aldı. Şahika ile Hasan Ali'nin barışı olaylı bitti. Hasan Ali evinde Şahika'ya özel olarak hazırlattığı şalgamı ikram ettiğinde Şahika zehirlenerek yere düşüyor. Daha sonra ise Hasan Ali "Ölmüş, denize atın" diyor. Tüm bu olaylardan sonra sosyal medyada Yasak Elma'nın Şahikası Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılacağı yönünde paylaşımlar yapıldı. 96. bölüm fragmanında zehirlendiği görüntüler Cavadzade’nin diziye veda edeceği düşüncesini akla getirse de Cavadzade'nin projeden ayrılmadığı öğrenildi.