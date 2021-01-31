31 Ocak 2021 Pazar 23:55 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 23:55

Arıza 20. bölümü ile Show Tv'de yayınlandı. Pazar akşamlarının aksiyon dolu dizisi Arıza 20. son bölümde; Fuat Ersoylu, Burak’ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar’ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza’yla temasa geçer ve Ali Rıza’ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer. İşte kaçıranlar için Arıza 20. bölüm full izleme sayfası. Arıza 20. bölüm izle!

ARIZA 20. BÖLÜM İZLE

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

ARIZA 20. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arıza 20. Bölümde; Ali Rıza'nın beraber bir gün geçirmeleri için Halide'ye teklifte bulunduğu sahnede ikilinin romantik halleri büyük beğeni topluyor. Ali Rıza ve Halide baş başa bir gün geçirebilecek mi?

Ali Rıza, Nihal'in ölümünden sonra söz verdiği gibi Ersoylu ailesinin cezasını kesti. Burak'ı öldürmeyi denediği her defa karşısına bir engel çıkan A.Rıza bu sefer vazgeçmedi ve Fuat Ersoylu'nun biletini kesip kardeşinin intikamını aldı.

Fuat'ı öldürmeden önce ona yıllar önce kimin yardım ettiğini öğrenmek isteyen Ali Rıza büyük bir sürprizle karşılaştı. İhtiyar'ın adamları oraya gelerek Fuat'ı kendilerine teslim etmesini istedi. Bunun üzerine Ali Rıza, Fuat'ı öldürdü. İhtiyar'ın maskeli adamlarından biri de Ali Rıza'yı vurdu. Son kurşunu sıkan maskenin altından ise Muzaffer çıktı.

Fuat Ersoylu, Burak’ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir.

İhtiyar’ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza’yla temasa geçer ve Ali Rıza’ya ilk vazifesini verir.

Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer.

Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza’yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir.

Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım’a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

Ali Rıza ve Halide baş başa tatile çıkmış olmanın keyfini çıkaracakken yine başlarına türlü sorunlar çıkar.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!