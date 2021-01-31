31 Ocak 2021 Pazar 20:50 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 20:50

Kefaret 11. bölümü izleyenleri adeta ekran başına kilitledi. Kefaret 11.bölümde Ahmet'in DNA testinin sonucunda Zeynep'e hesap sormasıyla Zeynep de şüphelenir. Sinan ise Zeynep'e gerçeği söylemekte kararlıdır. Zeynep, Cansu'nun kendi kızı olduğunu öğrenecek mi? Kefaret 11. bölümü tek parça izlemek için haberin içerisindeki linke tıklayınız. İşte son bölümde yaşananlar. Kefaret 11.bölüm full izle!

Pazar akşamları FOX Tv'de yayınlanan dizinin başrollerini Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur paylaşıyor. Kefaret dizisi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlananmıştır. Kefaret 11. bölüm tek parça!

KEFARET 11. BÖLÜM İZLE

Ahmet'in Sude için yaptırdığu DNA testi olumsuz çıkar. Sude Ahmet'in kızı değildir!

Kefaret 11. bölümde Zeynep ve Ahmet olumsuz çıkan DNA testinin şokunu yaşarken; Alp, Meltem’in de yardımı ile Zeynep’i zor duruma sokacak bir plan yapar.

Zeynep ve Sinan, Sinan’ın bağlanma ve evlilik korkusunun su yüzüne çıkması ile bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır.

Hayal kırıklığına uğrayan Ahmet ise Meltem’e sığınır.

Arzu kötüleşen yarası yüzünden bayılıp okula gidemeyince, Cansu okul gezisi dönüşü Zeynep ve Sude ile çiftliğe gitmek zorunda kalır.

Sinan Zeynep'e gerçeği söylemekte kararlıdır. Zeynep, Cansu'nun kendi kızı olduğunu öğrenecek mi?

Kefaret yeni bölümüyle Pazar 20.00'de FOX'ta!

KEFARET OYUNCULARI

Zeynep Gökmen Çınarlı (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Demir (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Meltem Serez (Özge Özacar)

Nil Anıl (Ege Kökenli )

Arzu Kendir (Mine Kılıç)

Münevver Demir (Ayşegül Cengiz)

Ayşe Çandır (Ayşe Tunaboylu)