Sefirin Kızı 38.bölüm izle Puhu Tv! Sefirin Kızı 38. bölüm full izle!

01 Şubat 2021 Pazartesi 23:35 - Güncelleme: 01 Şubat 2021 Pazartesi 23:35

Sefirin Kızı dizisi 38. bölümü ile Star Tv ekranlarında Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 38. bölümüyle izleyenleriyle buluştu. Pazartesi akşamları ekranlara gelen Sefirin Kızı 38. bölümde; Sancar, Mavi'deki gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu kadını korumaya çalışır. Yine kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. İşte kaçıranlar için Sefirin Kızı 38.bölüm PuhuTv full izleme sayfası.

SEFİRİN KIZI 38.BÖLÜM İZLE PUHU TV

Sefirin Kızı 38. bölümde; Dudu’nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar. Elvan konaktan ayrılacak mı? Sefirin Kızı 38. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 38. bölüm full izle!

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 38. bölümde Sancar, tekneyle gezerken kıyıda kalmış kadını görür ve kurtarır. Kurtardığı kadın o gece kulübede gördüğü kadından başkası değildir.

Sancar'ın yolu yine Mavi ile kesişiyor. Kıyıda bir botun içinde kıvrılıp yatan Mavi, Sancar'ın kendisini bulmasıyla birlikte ona sarılarak ağlar. Çok korktuğunu söyleyen Mavi'nin hikayesi ise Sancar'ın merakını cezbeder. Mavi neden kaçıyor?

Sefirin Kızı 38. bölümde; Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar’ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman’ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile.

Öte yandan; Dudu’nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar.

Gediz’in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir.