31 Ocak 2021 Pazar 10:09 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 10:09

Sen Çal Kapımı, yeni bölümüyle Cumartesi akşamı FOX TV ekranlarında yayınlandı. Heyecanlı anların yaşandığı Sen Çal Kapımı 29. son bölümde; Selin ile birlikte geri dönen Serkan, Eda'yı ve yaşadıklarının hiçbirini hatırlamaz. Bu durum Eda'yı kahrederken üstüne bir de Selin'e evlenme teklifi eder. Dizinin bitmesinin ardından yeni bölümden ilk fragman da izleyici karşısına çıktı. İşte kaçıranlar için Sen Çal Kapımı 29. bölüm full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar. Sen Çal Kapımı 29. son bölüm full izle!

SEN ÇAL KAPIMI 29. BÖLÜM İZLE

Yeni bölümde Serkan, Eda'nın ona öğretmiş olduğu eski alışkanlıkları yaparken Eda'nın umutları yeniden yeşerecektir. Selin'i uyaran Eda, hayatın 1 günde değişebileceğini en iyi kendisinin tecrübe ettiğini hatırlatır.



SEN ÇAL KAPIMI 29. BÖLÜM İZLE

Sen Çal Kapımı 29. bölümde Serkan’ın uçağı İtalya’ya iş için giderken kaybolur. Eda gelinliği içinde perişan bir halde yere yığılır. Düğün için toplanmış olan herkes şaşkınlık ve korku içindedir. Uçağın düştüğü kesinleşir ama Serkan ortada yoktur.

Kaza sonrası Eda için Serkan’dan iyi haber bekleyerek geçen acı dolu günler başlar. Serkan’ın kaybı herkesin hayatında derin yaralar açmıştır. Onun yokluğunda Eda, Serkan’ın arkadaşları ve Aydan da merak ve acı içindedir. Birbirlerine destek olarak hem özel hayatlarını sürdürmeye hem de Artlife Mimarlık’taki işleri aksatmadan sürdürmeye çalışırlar.

Sonunda Serkan geri döner. Hem de yanında tanıdık biriyle. Selinle birlikte geri dönen Serkan, hafızasını kaybetmiştir.

Sağlığı yerindedir ama geçen süre içinde hayatında çok şey değişmiştir. Bu değişimler Eda’yı derinden sarsar.

İnsanlar şaşkınlık içindeyken Eda bu değişim karşısında direnç göstermeye kararlıdır.