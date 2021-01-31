31 Ocak 2021 Pazar 16:07 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 16:07

Çukur 114. bölüm (4.sezon 22.bölüm) fragmanı yayınlandı. Çukur 114. bölüm fragmanında; Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi? İşte Çukur 114. yeni bölümden sahneler..

ÇUKUR 114. BÖLÜM FRAGMANI





Yamaç ve Sultan Koçovalı'nın gerilim dolu anlarının ekranlara geldiği sahnede Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor. Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Yamaç'ın sert sözlerinin ardından annesi ne yapacak? Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLUŞTU?

Seren'den giden sinyali takip eden Cumali ve Yamaç Çağatay'ın kaldığı eve ulaştılar. Burada Kulkan kendilerine Çağatay'ın kaldığı yerin adresini vererek Erdenetler'deki birbirine ihanet geleneğini devam ettirdiler.

ÇAĞATAY'IN SONU...

Kulkan'ın verdiği adrese gelen Cumali ve Yamaç Çağatay'ı bayıltarak ele geçirdiler.

Çukur 113. Bölümde Çağatay Erdenet Yamaç, Cumali ve Akınla son kez yüzleştikten sonra bir mayının üstünde son nefesini verdi.

Afganistan'dan dönen İskendar hastanede Akın ve Yasmin'in yanına geldi. İskendar aynı evde kaldıkları için töre gereği ikisinin de ölmesi gerektiğini söyledi. Akın Çukurlular ile Afganlar'ın arasında çıkabilecek bir savaşı hoşlandığı Yasmin'e evlilik teklif ederek engelledi.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.

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