29 Ocak 2021 Cuma 20:45 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 20:45

Arka Sokaklar 575. bölümü ekranlara geldi. Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde; Ekip, Bahar’a eziyet edip ölüme terk eden “Amca” lakaplı Servet’i gözaltına alır. Ekip, Servet’i suçlayacak delillerin olmaması sebebiyle çıkmazdadır. Onu bu yoldan çıkaracak kişi ise, hastanede tedavi gören Zafer’dir. Bir suikastçi, Zafer’i öldürmek için hastaneye gelir. İşte, Arka Sokaklar 575. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 575. bölümde ağrılarıyla başedemeyen Selin kriz yaşıyor... İşte Arka Sokaklar 575. bölüm full izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 575. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 575. bölümde Tehditleri ve şantajları işe yaramayan Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sarıp, ortalığı toz duman etmeye kararlıdır.

Servet’in ekibe yaptığı şantaj, Rıza Baba’nın daha erken davranıp şantaj nedenini ortadan kaldırmasıyla boşa çıkar. İlk kozu boşa çıkan Servet sevk edildiği savcılıktan denetimli serbestlikle bırakılır. Tehditleri ve şantajları işe yaramayan Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sarıp, ortalığı toz duman etmeye kararlıdır. Hakan, Savcı Fahri’nin karşısına çıkıp ifadesini verir. Avukatı Başak’ta, Hakan’ın yanındadır.

Selin, ağrıların şiddetine dayanamamaktadır. Doktorun uyarılarını iyice kulak ardı edip, ilaçları çekirdek gibi almaktadır. Durumun ciddiyetini fark eden Mesut, kontrolü ele almaya çalışır. Doktor da bu durumun hemen bitmesi için Selin’in ameliyat tarihini öne çeker. Ameliyat olabilmesi için Selin’in ilaçların dozunu aşmaması gerekmektedir.

Silah kaçakçılarına yapılan baskında bomba patlar ve Mesut’tan haber alınamaz!

Ekip, yüklü miktarda kaçak silah sevkiyatı yapılacağının haberini alır. Sevkiyat adresi belirlendikten sonra operasyona start verilir. Ekip, gittiği adreste büyük bir çatışmanın ortasında kalır. Cevvalce çatışan ekibimiz adamları etkisiz hale getirir.

Ekip olay yerinden ayrılırken Mesut son işlemler için mekanda kalmıştır. Silah kaçakçılarından bir kişi önceden düzenlenmiş bir bombayı telefonuyla patlatır. Bu patlamayı duyan Ali ve Arda büyük korku yaşarlar. Geride bıraktıkları Mesut’tan haber alamamaktadırlar.

Servet ise, Rıza Baba ve ekipten yakayı sıyırmanın yollarını aramaktadır. Zafer’i öldürmesi için gönderdikleri suikastçiyi de ortadan kaldıran Servet son bir hamle yapar. Nüfusunu kullanarak davasını Rıza Babalardan aldırmayı başarır. Savcı aracılığıyla tebliğ edilen bu olay Rıza Babayı sinirlendirmeye yeter.

Rıza Baba, Servet’in sorgusuna bizzat kendisi giriyor!

Ekip, Bahar’a eziyet edip ölüme terk eden Zafer’i evinde saklayan “Amca” lakaplı Servet’i gözaltına alıyor. Servet, her türlü kirli işe bulaşmış birisi olarak yeraltı dünyasında nüfuslu birisidir. Ağzından laf alabilmek imkansızdır. Sorgu sırasında da bu yönünü Rıza Baba ve Engin Müdür’e gösterir. Rıza Baba, Servet’i suçlayacak delillerin olmaması sebebiyle çıkmaz bir yoldadır. Onu bu yoldan çıkaracak kişi ise, hastanede tedavi gören Zafer’dir. Servet de bu durumun farkındadır ve Zafer’in öldürülmesi emrini verir. Bir suikastçi Zafer’in hastanedeki odasına gelerek ona silah doğrultur.

Bu sırada Zafer’i vuran Hakan, savcı tarafından sorgulanır. Hakan, kendisini korumak için ateş ettiğini söyleyerek davadan aklanmaya çalışmaktadır. Ona bu davada Engin’in eşi Başak avukatlık yapar.

Selin ise, kendisini kaybetmesine neden olan hapları içmeye devam eder. Yaşadığı kriz onu sersemletmiştir. Doktor tarafından ilaç kullanımına dikkat etmesi konusunda aldığı uyarılar ise, çektiği ağrılar yüzünden rafa kaldıracak derecededir. Mesut’un bile bu konuda eli, kolu bağlıdır.

Hüsnü ve Esra tarafında da olaylar biraz karışık hale gelir. Esra’dan şüphelenen Hüsnü onu takip etmeye başlar. Hüsnü, kuaförde olduğunu söyleyen Esra’nın bir kafede oturduğunu görünce şüphelerinde haklı olduğunu düşünür.