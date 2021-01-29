29 Ocak 2021 Cuma 14:03 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:03

Akrep 8. bölümüyle yeni gününde izleyenleriyle buluştu. Star Tv'de yayınlanan dizinin önceki bölümünde Fikret’in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti. Akrep 8. bölümde ise Annesi Perihan tarafından Berna’nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret’in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak. Başrollerinde Demet Akbağ ve Evrim Alasya gibi önemli isimlerin yer aldığı Akrep 8. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için Akrep 8. son bölüm full izle tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

AKREP 8. BÖLÜM İZLE PUHU TV!

Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim’in rol aldığı dizide, Erkan Birgören imzalı senaryonun yönetmen koltuğunda Gökçen Usta yer alıyor.

AKREP SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA STAR TV!

Dizinin geçtiğimiz hafta ekrana gelen ve çok konuşulan yedinci bölümüne Ferda ve Perihan’ın yüzleşmesi damga vurmuş; Fikret’in cinayetin gizli tanığına ulaşıp konuşturması herkesi şok etmişti.

Akrep 8. bölümde köşeye sıkışan Ferda, şeytani planını uygulamaya koyuyor. Annesi Perihan tarafından Berna’nın öldüğü geceyle ilgili sorgulanan Ferda, şimşekleri Fikret’in üzerine çekmek için zekice bir hamle yapacak.

Fikret, cinayet gecesiyle ilgili delil bulmak için çalışırken, İpek’in kalp ameliyatı, ailenin sorunlarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesine vesile olacak.

Karısının katilinin sevgilisi olduğu gerçeğiyle yüzleşen Fikret ne yapacak?

Ferda cinayetle ilgili üzerinde toplanan şüpheleri dağıtabilecek mi?

Perihan, kızının ölümüyle ilgili gerçeğe ulaşabilecek mi? İpek’in ameliyatı başarılı geçecek mi?



Perihan kırk yıl önce kızını terk edip, zengin bir adamla evlenmiştir. Güzel bir hayata kaçarken arkasında bıraktığı kızı Ferda yıllar sonra Perihan’ı bulur. Buluşmaları kucaklaşmaya değil büyük bir savaşa sebep olur.