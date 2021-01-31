31 Ocak 2021 Pazar 11:05 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 11:05

Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz 16. bölüm fragmanında oğlunun gidişiyle perişan olan Asya, zor zamanlarında yine Turgay'ın desteğini görecektir. Derin'e yaptığından dolayı tepki gösteren Volkan, Asya'ya durumu düzelteceğini anlatmaya gittiğinde evde Turgay'ı görür. Peki Sadakatsiz 16. yeni bölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ilk sahneler.

SADAKATSİZ 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kanal D’nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 16. fragmanı ekrana geldi. Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden merak konusu.





SADAKATSİZ 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanında Volkan, Ali'yi ikna ederek babasında kalmaya zorlayan Derin'in oyununu farkeder. Derin'e hesap soran Volkan, Ali'nin böyle zor bir dönemde annesine de ihtiyacı olduğunu söyler. Asya'yı teselli edip konuşmaya giden Volkan'ı bir sürpriz beklemektedir.

Derin'e yaptığından dolayı tepki gösteren Volkan, Asya'ya durumu düzelteceğini anlatmaya gittiğinde evde Turgay'ı görür.

Oğlunun gidişiyle perişan olan Asya, zor zamanlarında yine Turgay'ın desteğini görecektir.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Oğlunun okulda hırsızlık yaptığını öğrenen Asya, tüm çalınan ürünleri bir kutuya koyarak okul müdürüne götürüyor. Bu durum Ali'nin arkadaşları tarafından alay konusu oluyor.

Ali ise annesine bunu yaptığı için kızıp, artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya ne yapacağını bilemiyor.

Ali'nin okulda yaptığı hırsızlık yüzünden başı belaya girer. Asya ve Volkan'a okula durumu çözmeye gider. Ali'nin arkadaşlarından çaldığı eşyaları bir kutuya koyup okula götüren Asya, bu yaptığıyla Ali'nin sınıfta alay konusu olmasına sebep olur.

Ali'nin hırsızlık olayı kısa sürede yayılır ve Asya beklemediği bir durumun içinde kalır. Bir hışımla okuldan dışarı fırlayan Ali, annesine kızıp artık babasının yanında yaşayacağını söyleyince Asya şaşkına döner.

Derin ile Ali'nin eve gelmesiyle 2. bir şok yaşayan Asya, Derin'in "Ali'nin eşyalarını toplamaya geldik. Ali artık bizimle kalacak" demesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşar.