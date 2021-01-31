31 Ocak 2021 Pazar 15:44 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 15:44

Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Star Tv'de izleyenleriyle buluşan Sefirin Kızı Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanında Sancar'ın yolu Mavi ile kesişiyor. Kıyıda bir botun içinde kıvrılıp yatan Mavi, Sancar'ın kendisini bulmasıyla birlikte ona sarılarak ağlar. Çok korktuğunu söyleyen Mavi'nin hikayesi izleyenleri meraklandırdı. İşte 1 Şubat 2021 Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan Sefirin Kızı 38. bölüm fragmanı.

SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜM FRAGMANI





SEFİRİN KIZI 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sancar tekneyle gezerken kıyıda kalmış Mavi adında bir kadını kurtarır. Mavi çok korktuğunu söyler ve Sancar sarılarak sakinleştirmeye çalışır.

Sancar'ın yolu Mavi ile kesişiyor. Kıyıda bir botun içinde kıvrılıp yatan Mavi, Sancar'ın kendisini bulmasıyla birlikte ona sarılarak ağlar. Çok korktuğunu söyleyen Mavi'nin hikayesi şimdiden merak konusu.

Öte yandan annesi ölen Melek, hayatının çok acıklı olduğunu düşünür. Dudu ise Yahya ile bebekleri olacağı haberini Elvan'a söyler. Bu haberi duyan Elvan yıkılır.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Sefirin Kızı 37. yeni bölümde; Nare’nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge’den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Güven de, Nare’nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz’in kafasını karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu’nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz’den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar’ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Sefirin Kızı Oyuncuları:

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Mavi: Tuba Büyüküstün

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp

Kahraman: Bülent Şakrak

Ceylan: Gözde Çığacı

Dudu: İlayda Ildır

Necdet: Sami Aksu

Gülsiye: Yağmur Başkurt