Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm izleyenleri güldüren olaylara sahne oldu. Hem duygusal hem de Komedi tufanı dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölümde; Kamp macerası hazin şekilde sonlanan Kuzey ve Yıldız eve dönerken burada Yıldız'ın kampta yaşadığı mide bulantısı konuşuldu. Yıldız'ın yaptığı hamilelik testi izleyenleri heyecalandırırken "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu büyük merak uyandırdı. Yeni bölümden de ilk fragman yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm Puhu Tv, Show Tv full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. BÖLÜM FULL İZLE
Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor. Son bölümün ardından 50. bölüm fragmanı da yayınlandı.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. BÖLÜM PUHU TV İZLEKUZEY YILDIZI İLK AŞK 50. BÖLÜM FRAGMANI
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. Bölümünde; Kuzey ve Yıldız’ın arasına bu kez de demir parmaklıklar girmiştir. Ama bu sefer ikisi de çaresizdir. Kuzey, Yıldız’ı özgürlüğüne kavuşturmaya yemin etse de kendisinin de yapacağı pek bir şey yoktur. Tutsak aşıklarımızın kaderlerine razı olmaktan başka çaresi yoktur. Her engeli gerek bedel ödeyerek gerekse de acı çekerek aşan aşıklarımız bu sefer nasıl kurtulacaktır? İçinde oldukları bu karanlık tünelin sonunda onları göz kamaştıran bir ışık beklemekte midir?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. Bölümünde; Hapishaneden Engin Ar'ın şikayetini çekmesiyle birlikte kurtulan Yıldız, Kuzey tatil planı yaparken aralarına katılan Sefer ve Nahide ile birlikte planlarına onları katmak zorunda kaldı. Plan üzerinde uzun süre düşünen çiftler en sonunda karavan kiralayarak kamp yapmaya karar verdi.
Kamp mekanına gelen Yıldız -Kuzey ve Sefer - Nahide çiftleri burada doğanın içinde huzurlu ve mutlu anlat yaşarken başlarına geleceklerden habersizdi. Kamp ateşi başında oturan çiftleri bekleyen sürpriz onları şoka uğrattı. Kamp alanına gelen aile ve çocukları tüm kamp eğlencesini kaçırdı.
Kamp alanına gelen çiftlerimiz burada uzun süre sonra yaşanılan stresi atmaya başladı. Sefer kendi eski dostu geyik ile karşılaşıp izleyenleri güldürürken Yıldız ve Kuzey'in kamp alanında balık tutması izleyenleri eski günlere götürdü. Yıldız ve Kuzey burada çocuk konusunu konuşurken, Sefer'in kızına bulduğu isme Naime'den onay gelmedi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. Bölümünde; Kamp macerası hazin şekilde sonlanan Kuzey ve Yıldız eve dönerken burada Yıldız'ın kampta yaşadığı mide bulantısı konuşuldu. Eczaneye gidip ilaç alan Kuzey, Nahide'nin önerisiyle hamilelik testide aldı. Yıldız'ın son anlarında hamilelik testi izleyenleri heyecalandırırken Yıldız'ın "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu büyük merak uyandırdı.