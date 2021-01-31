31 Ocak 2021 Pazar 11:51 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 11:51

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm izleyenleri güldüren olaylara sahne oldu. Hem duygusal hem de Komedi tufanı dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölümde; Kamp macerası hazin şekilde sonlanan Kuzey ve Yıldız eve dönerken burada Yıldız'ın kampta yaşadığı mide bulantısı konuşuldu. Yıldız'ın yaptığı hamilelik testi izleyenleri heyecalandırırken "Ben şimdi hamile miyim?" sorusu büyük merak uyandırdı. Yeni bölümden de ilk fragman yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 49. bölüm Puhu Tv, Show Tv full izleme sayfası ve son bölümde yaşananlar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. BÖLÜM FULL İZLE

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor. Son bölümün ardından 50. bölüm fragmanı da yayınlandı.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 49. BÖLÜM PUHU TV İZLE