31 Ocak 2021 Pazar 09:22 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 09:22

30 Ocak 2021 reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Dün akşam ekranlarda; Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Akıncı, Sen Çal Kapımı ve Gönül Dağı dizileri ve İbo Show ile Survivor programları izleyenleriyle buluştu. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 30 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Dün akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Akıncı, Sen Çal Kapımı, İbo Show, Survivor 2021 ve Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

30 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

30 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Geçen haftanın reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Gönül Dağı”, 2. Sırada “Show Ana Haber”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı

Total izleyici grubunda Gönül Dağı birinci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ikinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü oldu.

AB Grubunda ise birinciliği Gönül Dağı alırken, ikinci sıradaGülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada İbo Show yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 IBO SHOW OZEL ROPORTAJ STAR TV

7 IBO SHOW STAR TV

8 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D