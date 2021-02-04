Şeyh Edebali kimdir? Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali'yi kim oynuyor?

04 Şubat 2021 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 14:03

Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali'yi kim oynuyor? sorusu Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ı izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizide Osmanlı tarihine yön vermiş olan Şeyh Edebali karakterini Seda Yıldız canlandırıyor. Tarihte Osman Gazi'ye akıl hocalığı yapmış olan Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin fikir babası olarak kabul edilir. Peki Şeyh Edebali kimdir? İşte Kuruluş Osman'da Şeyh Edebali karakterini oynayan Seda Yıldız'ın biyografisi ve konu hakkında merak edilenler.

ŞEYH EDEBALİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin akıl hocası olan Şey Edebali, Celaleddin-i Rumi ve Hacı Bektaş-I Veli gibi o dönemin büyükleri ile aynı zamanda yaşamıştır. Şey Edebali'nin damadı Osman Bey'e vasiyeti ve Osman Bey'in de oğlu Orhan Gazi'ye vasiyeti, Osmanlı Devleti'nin mayasını meydana getiren Ahilik felsefesinin en güzel ifadesidir. Şey Edebali aynı zamanda Ahi teşkilatının da lideridir.

1206 senesinde doğduğu tahmin edilen Şeyh Edebali, Osmanlı Devleti'nin kurulmuş olduğu yıllarda yaşamış büyük bir İslam ilahiyatçısı ve din bilginidir. Şeyh Edebali aynı zamanda Osman Gazi'nin kayın babası, akıl hocası ve Osmanlı Devleti'nin de fikir babasıdır. Şey Edebali diye bildiğimiz bu muhterem zatın asıl adı Mustafa'dır. Şeyh Edebali'nin künyesi, İmadüddin Mustafa b.İbrahim b. İnac el-Kırşehri olarak bilinir.

Kuruluş Osman 44. bölüm izle! Şeyh Edebali aslen Karamanlı'dır. İlk eğitimini Hanefi fıkıhçısı Necmeddin ez-Zâhidî'den aldı. Daha sonra Şam'a giderek dönemin meşhur alimlerinden dersler aldı. Tefsir, hadis ve İslam hukukunda uzmanlaştı.

Osman Gazi nin kayınpederi olup 3 çocuğu vardır. Bunlar, Mahmud Paşa, Mehmed Paşa ve Râbi'a Bala Hâtun-dur.

Osmanlı beyliği kurulduktan sonra epey bir süre Bilecik'te ikamet etmiştir. Yetiştirdiği müridi Dursun Fakih, Osmanlı Devletinin ilk kadısı olarak bilinmektedir.

OSMAN GAZİ'NİN RÜYASI

Rivayete göre, Osman Gazi, dergâhta bulunduğu bir gece rüyasında Şeyh Edebali'nin göğsünden bir ayın çıkıp kendi göğsüne girdiğini ve göğsünden bir büyük ağaç çıkıp dallarının alemi kapladığını, altından birçok nehirlerin çıkıp insanların bu sulardan geçtiklerini görmüştür. Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir:

Şeyh Edebali rüyayı şöyle tabir etmiştir: "Sen, Ertuğrul Gazi oğlu Osman, babandan sonra bey olacaksın. Kızım Malhun Hatun ile evleneceksin. Benden çıkıp sana gelen nur budur. Sizin soyunuzdan nice padişahlar gelecek ve nice devletleri bir çatı altında toplayacaklar, Allah nice insanın İslam'a kavuşmasına senin soyunu vesile edecektir. "

ŞEYH EDEBALİ NE ZAMAN VEFAT ETTİ?

Şey Edebali, 120 yaşlarında Bilecik'te vefat etmiştir. Dergahının zikir odasına gömülmüştür ve vefatından bir ay sonra kızı, dört ay sonra ise damadı Osman Gazi vefat etmiştir. Şey Edebali adına Bilecik ve Eskişehir'de türbeler yapıldı.

Şey Edebali türbesi Bilecik'teki en önemli tarih miraslarından biridir. Osman Gazi oğlu Orhan Gazi Camii'nin üst tarafında yer alan tepelik alandadır.

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız kimdir? Kuruluş Osman Seda Yıldız kaç yaşında? İşte Seda Yıldız biyografisi...

SEDA YILDIZ KİMDİR?

20 Mayıs 1962 yılında dünyaya gelen Seda Yıldız Zonguldak doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan Tiyatro Bölümü mezun olduktan sonra ilk oyunculuk deneyimini Kuyucaklı Yusuf filminde rol alarak yaptı. Türkiye'de reyting rekorları kıran birçok dizide rol alan Seda Yıldız günümüzde ATV kanalında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebali karakterinde rol almaktadır.