04 Şubat 2021 Perşembe 20:47 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 20:47

Alev Alev 13. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 13. bölümde; Çelebi, Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için Cemre'ye eve dönmesini ve boşanma davasından vazgeçmesini şart koşar. Cemre ne yapacak? Öte yandan Rüya babasından yangının hesabını sorarken, Ali'yi hapishanede ziyarete giden Çiçek'in maskesini çıkarması ise büyük heyecan uyandırdı. Alev Alev 13. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor. Alev Alev 13. bölüm Puhu Tv ve Show Tv sayfalarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alev Alev 13. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır. Alev Alev 13. son bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 13. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Alev Alev 13. bölümüyle 4 Şubat 2021 Perşembe akşamı izleyici karşısına çıktı. Ay Yapım imzalı dizinin yönetmeliğini Ahmet Katıksız, Senaryosunu ise Burcu Görgün Toptaş kaleme alıyor. Alev Alev son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

ALEV ALEV 13. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Alev Alev 13. bölümde Çelebi, karşısında duran herkesin hayatını alev alev tutuşturmaya kararlıyken, Rüya, Ömer, Ozan ve Tomris, Çelebi'ye boyun eğmeden mücadele edecektir.

Çelebi'nin, "Kenan'ın canı senin özgürlüğünden daha mı kıymetli?" sözleri yapacağı hamle konusunda merak uyandırırken, İskender'in korkuyla bağırdığı anlar ise dikkat çekti. Tomris'in kapısına gelen polisin kızının mezarı hakkında sorduğu soru ise onu korkutacaktır.

CEMRE NE KARAR VERECEK?

Alev Alev 13. bölümde; Kızı Güneş'in hastalığını iyileştiren Cemre, Çelebi'nin sunduğu teklifle karşı karşıya kalır.

Cemre'nin kızıyla yaşadığı etkileyici anların ekrana geldiği dakikalarda Güneş, Cemre'nin gidişi yüzünden sert tepki gösteriyor. Zor bir tercih yapmak zorunda kalan Cemre, kararı yüzünden kızından gördüğü tepki karşısında derin bir üzüntü yaşarken bu anlar seyircileri de derinden etkiledi.

Çelebi, Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için Cemre'ye eve dönmesini ve boşanma davasından vazgeçmesini şart koşarken, Cemre nasıl bir karar verecek?

Ozan yeni bir işe başlamanın heyecanını yaşıyor. Amcası ile yüzleşen Ozan ise idealleri ve mecburiyetleri arasında bir seçim yapmak zorundadır.

ÇİÇEK'İN MUTLU ANLARI

Ameliyat sonrası Ali'yi ziyaret eden Çiçek, hayatının en güzel hediyesini alır.

Ali'yi hapishanede ziyarete giden Çiçek'in maskesini çıkarması ise büyük heyecan uyandırdı. Yüzündeki yaraların iyileştiği görülen Çiçek'in mutluluğu seyircileri de derinden etkiledi.

Çiçek'in taktığı maskesini çıkardığı sahnede Ali büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Çiçek'in yüzündeki yara izlerinin hafiflediği görülürken, saçları da dikkat çekti. Yaşadığı büyük travmadan sonra iyileşmeye başlayan Çiçek'in bu mutlu anları seyircilerin de kalplerine dokundu.

RÜYA, BABASINDAN HESAP SORAR!

Rüya duyduklarından sonra babasından hesap sorar. O insanların ölümüne babasının sebep olmuş olabileceği Rüya'yı hayal kırıklığına uğratır.

Ömer zor günler geçiren Rüya'yı yalnız bırakmazken ona, birkaç saatliğine Rüya Yıldırımlar olmanın zorluklarını unutacağı, tatlı bir sürpriz hazırlar.

Ömer'in Rüya'yı bir balıkçıya götürerek şaşırttığı anlarda Komiser Korkut, Tomris'in evine gelerek Çiçek'in mezarındakinin Şimal olduğunun ihbarını aldıklarını söylüyor.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!