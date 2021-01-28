Osman Gazi kaç evlilik yaptı? İşte Osman beyin eşleri ve oğulları

28 Ocak 2021 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 11:46

Osman Gazi kaç evlilik yaptı? sorusunun yanıtı Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisini izleyenler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kuruluşu ve devletin kurucusu Osman Gazi'nin hayatı anlatılıyor. Son bölümde; Osman Gazi babası Ertuğrul Gazi'nin vasiyetinde oğlundan ikinci bir kadınla evlenmesini istiyor. Diziseverler Osman Gazi kaç evlilik yaptı? Osman Bey'in eşlerinin isimleri nedir? gibi sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman beyin eşleri ve oğulları

Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu ve beyliğin ilk padişahı olan Türk hükümdar Osman Gazi'nin Dedesinin Süleyman Şah veya Gündüz Alp isimli Kayı Beyi olduğu bilinmektedir. Büyükannesi Hayme Hatun, babası Ertuğrul Gazi ve annesi Halime Hatun'dır.

OSMAN GAZİ KAÇ EVLİLİK YAPTI?

Tarihte Osman Gazi'nin iki eşi vardır. Osman Hatun'un eşlerinin isimleri Bala Hatun ve Malhun Hatundur.

OSMAN GAZİ'NİN EŞLERİ VE OĞULLARI

Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı olan Osman Gazi'nin iki eşi vardı. Osman Gazi'den sonra tahta geçen Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızıydı.

Osman Gazi'nin ikinci eşi olan Râbi'a Bala Hâtûn ise, Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde yer alan bilgilere göre Bala Hatun'un hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey'in hanımı, Şeyh Edebâli'nin kızı ve Orhan'ın annesi diye söz edilir. Türkiye Diyanet Vakfı'na göre Orhan Bey'in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir.

Osman beyin çocukları ise; Orhan Gazi, Alâeddin Bey, Pazarlı Bey, Fatma Hatun, Çobanbey, Hamid Bey, Melik Bey, Savcı Bey'dir.

Osman Bey'den sonra yerine Orhan Gazi geçmiştir.

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