23 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Cumartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

24 Ocak 2021 Pazar 10:53 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 10:53

Televizyon izleyicileri dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Cumartesi akşamı yarışta Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Akıncı, Sen Çal Kapımı, İbo Show, Survivor 2021 ve Gönül Dağı kıyasıya mücadele verdi. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. TİAK'a göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Peki Cumartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 23 Ocak 2021. reyting sonuçları…

Cumartesi akşamı Show Tv'de Kuzey Yıldızı ilk Aşk, FOX Tv'de Sen Çal Kapımı, Akıncı, Star Tv'de İbo Show, TRT1'de Gönül Dağı ve TV8'de Survivor 2021 izleyenleriyle buluştu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Günlük olarak yayınlanan programların izlenme oranlarına göre reyting sonuçları sıralanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

23 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ocak 2021 Cumartesi akşamı yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Gönül Dağı”, 2. Sırada “Show Ana Haber”, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Survivor” yer aldı

Total izleyici grubunda Gönül Dağı birinci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ikinci, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu üçüncü oldu.

AB Grubunda ise birinciliği Gönül Dağı alırken, ikinci sıradaGülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada İbo Show yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 SURVIVOR TV8

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 IBO SHOW OZEL ROPORTAJ STAR TV

7 IBO SHOW STAR TV

8 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 IBO SHOW STAR TV

4 IBO SHOW OZEL ROPORTAJ STAR TV

5 SURVIVOR TV8

6 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

7 HAVA DURUMU KANAL D

8 KARAYIP KORSANLARI OLU ADAMIN SANDIGI (Y.S) KANAL D

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 SEN CAL KAPIMI FOX

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