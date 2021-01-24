Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanı yayınlandı! İnci, Safiye ile aynı evde yaşayacak!

24 Ocak 2021 Pazar 16:30 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 16:30

Merakla beklenen Masumlar Apartmanı yayınlanan 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümde İnci'nin Han'ı terk etmesinden sonra Han'ın yaşadığı durum ailesini çok üzmüştü. Masumlar Apartmanı 19. yeni bölüm fragmanına İnci'nin Safiye'nin yaşadığı eve adım atması damga vurdu. İnci çok büyük zorluklarla karşılaşacağını bile bile aynı evde yaşamaya razı olur. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı yeni bölümden ilk sahneler.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜM FRAGMANI





Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı 19. bölümüyle 26 Ocak 2021 Salı akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

MASUMLAR APARTMANI 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Masumlar Apartmanı 19. bölüm fragmanında; Safiye ile aynı evde yaşamayı istemeyen İnci, Han'ı terk etmiştir ve gözünü karartıp Han'a boşanma dilekçesi gönderir.

İnci, kendisiyle konuşmaya gelen Han'a "Biz evlenince nasıl bir hayatın bizi beklediğini ve kendi mecburiyetlerini söylemedin bana. Benim istemediğim sen değilsin o ev" diyerek tepki gösterir.

Gülben bu duruma el atmaya karar verir. Han'ın üzüntüsüne dayanamaz ve İnci ile konuşmaya gider.

İnci, Gülben'in sevgi ile ilgili söylediklerinden etkilenip Safiye ile aynı evde yaşamayı kabul eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Han, İnci’nin ortadan kaybolmasıyla perişan bir haldedir. İnci’yi bulmak için çalmadığı kapı kalmaz ancak çabaları sonuçsuz kalır. Han’ın terk edilme travması bu kez daha da güçlü tetiklenmiş ve onu karanlığın içine, en dibe çekmiştir.

Han'ın üzüntüsüne dayanamayan Safiye, kardeşini mutlu etmek için elinden geleni yapar. Ailecek mutlu bir kahvaltı yaparken zil çalar. Gelen haber ile Han'ın dünyası başına yıkılmıştır.

İnci, boşanma dilekçesi göndermiştir.

Safiye ise Naci’nin eski eşinin Gülru olduğunu öğrenmenin yıkımı içindedir. Naci’nin hastalığını öğrenen Gülru Safiye'den yardım istemeyi dener ama Safiye'ye ettiği ihanet yüzünden kapılar yüzüne kapanır.

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan “Masumlar Apartmanı” salı günü 20.00'de TRT 1'de.

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