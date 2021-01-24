24 Ocak 2021 Pazar 21:00 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 21:00

Hercai 56. bölüm izleyenleriyle buluştu. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer aldığı Hercai 56. bölümde; Dilşah'ın sağ salim Şadoğlu konağına gelmesiyle herkes şaşkındır. Annesinin yaşadığını öğrenen Miran ise şok olmuştur. Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar. Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır. Peki Hercai 56. son bölümde neler yaşandı? İşte Hercai 56. bölüm full izleme sayfası

HERCAİ 56. SON BÖLÜM YOUTUBE

Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

HERCAİ 56. BÖLÜM FULL İZLE!

Hercai 56. bölümde; Azize'den geçmişin intikamını almaya kararlı olan Füsun, Harun'un vurulmasıyla bir kez daha bilenmiştir. Olan bitenden Azize'yi sorumlu tutar ve ona hayatının en büyük acısını yaşatmaya yemin eder.

Bu sırada Cihan ise Yaren'i koruyabilmek için Azize'ye karşı bir oyun kurar.

Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alır. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olur.

Füsun'a engel olmak isteyen Azize, Hazar'ı ve Miran'ı koruyabilmek için hayatını ortaya koyarken Miran ise Dilşah'ın tek isteğini yerine getirmek üzere yola çıkar.

Fakat onu bekleyen kötü bir sürpriz vardır.

HERCAİ DİZİSİ KONUSU

Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. Dizide “İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi” anlatılıyor.

Midyat'a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu'na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan'ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh'un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran'ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran'ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren'in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat'ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat'ın güzelliği dillere destan Reyyan'ı kavuşabilecek mi?