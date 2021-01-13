13 Ocak 2021 Çarşamba 20:47 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 20:47

Benim Adım Melek 48. bölüm TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Benim Adım Melek 48. bölümde; Melek’in donörü olduğunu söyleyen Alpay Halil’den bir bedel ister. Melek, nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destek olur. Halil, Alpay'ın donör olması karşısında ne yapacaktır? Benim Adım Melek 48. son bölüm tek parça olarak izlemek isteyenler için Benim Adım Melek 48. bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

BENİM ADIM MELEK 48. SON BÖLÜM İZLE

Benim Adım Melek 48. bölümde; Alpay Funda’ya ulaşamadıkça Kenan’ın gitmesine engel olamadıklarını düşünüp gerilmektedir. Oysa Funda mektubu zamanında yetiştirmiştir. Kenan mektubu okuyunca gitme kararından vazgeçecek midir?

Ömer odasına kapanmış Defne’nin defterini okur. Donör haberi kulaktan kulağa dolaşırken Alpay donör evraklarıyla uğraşmaktadır. Ömer, Defne ve Gülşad Halfeti’ye gittiklerinde olağanüstü bir durumla karşılaşırlar. Bu durumun Ömer’deki yankısı ne olacaktır?

Spor kulübü Kerem’le ilgili kararını verir. Alpay hastaneye yatmış gibi görünmek amacıyla birkaç gün ortadan kaybolacaktır, bu sebeple kurduğu oyun ortaya çıkacak mıdır?

Melek’in donörü olduğunu söyleyen Alpay, Halil’den bir bedel ister. Onun istekleri karşısında Halil ne yapacaktır? Melek nakil öncesi hazırlıklar için hastaneye yatar, tüm ailesi ve dostları ona destektir. Cumali ve Seyitali Halil ve Melek’e moral olması için nasıl bir sürpriz hazırlarlar?