İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2021 Salı / 28 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4882
  • EURO
    9,1224
  • ALTIN
    442.759
  • BIST100
    1549.53
  • Haberler
  • >
  • Dizi
  • >
  • Masumlar Apartmanı 17. son bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 17. bölüm izle!
Dizi

Masumlar Apartmanı 17. son bölüm full izle! Masumlar Apartmanı 17. bölüm izle!

Masumlar Apartmanı 17. bölüm izleyicisiyle buluştu. Salı akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Masumlar Apartmanı 17. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Masumlar Apartmanı son bölümde; Safiye, Han ve İnci'nin çatı katındaki odasını görür ve ortalığı ayağa kaldırır. Han ve İnci ise herşeyden habersiz, evlendiklerini açıklamak üzere eve gelmektedir. Naci'nin eski eşi Gülru'nun Safiye'nin kapısına gelmesi ise aşka olan bütün inancını sarsar. İşte kaçıranlar için Masumlar Apartmanı 17. bölüm full izleme linki

12 Ocak 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 20:55
ABONE OL

Masumlar Apartmanı 17. bölüm izleyenlere yine hüzün dolu anlar yaşattı. Yayınlanan son bölüme; Safiye'nin yaşadığı psikolojik travma damga vurdu. Masumlar Apartmanı 17. bölümde; Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Masumlar Apartmanı 17. bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantılara tıklayınız. Masumlar Apartmanı 17.bölüm izle! CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Saat 21.00 - 23-45 arası)

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 17. yeni bölümüyle 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Naci'nin acı gerçeği damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM ÖZETİ

Masumlar Apartmanı 17. bölümde; Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir.

Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi herşeyi daha da karıştırır.

Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler.

Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken Naci'nin çocuğu ortaya çıkar. Safiye'nin yanında anne ve babasından saklanmak isteyen çocuk, bir anda çatıya koşar. Safiye, çocuğun peşinden giderken Han ve İnci'nin gizli odasını görür ve evlendiklerini öğrenir.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar. Evliliklerini ailelerine açıklayacaklardır.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.