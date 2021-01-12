12 Ocak 2021 Salı 20:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 20:55

Masumlar Apartmanı 17. bölüm izleyenlere yine hüzün dolu anlar yaşattı. Yayınlanan son bölüme; Safiye'nin yaşadığı psikolojik travma damga vurdu. Masumlar Apartmanı 17. bölümde; Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Masumlar Apartmanı 17. bölümü full izlemek için haberimizdeki bağlantılara tıklayınız. Masumlar Apartmanı 17.bölüm izle! CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ (Saat 21.00 - 23-45 arası)

MASUMLAR APARTMANI 17. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 17. yeni bölümüyle 12 Ocak Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Naci'nin acı gerçeği damga vurdu.

MASUMLAR APARTMANI 17.BÖLÜM FULL İZLE (YOUTUBE)

Masumlar Apartmanı 17. bölümde; Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak her şey için çok geçtir.

Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer. Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi herşeyi daha da karıştırır.

Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler.

Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken Naci'nin çocuğu ortaya çıkar. Safiye'nin yanında anne ve babasından saklanmak isteyen çocuk, bir anda çatıya koşar. Safiye, çocuğun peşinden giderken Han ve İnci'nin gizli odasını görür ve evlendiklerini öğrenir.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar. Evliliklerini ailelerine açıklayacaklardır.