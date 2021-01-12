12 Ocak 2021 Salı 11:14 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 11:14

Çukur 111. bölüm Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında yayınlandı. Çukur 111. bölüm izleyenleri yine ekran başına kilitledi. Çukur son bölümde; Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz'in otelde olduğunu söyledi. Otele gelen Yamaç, Cumali ve Akın, Cengiz Erdenet'i yakaladılar. Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı. Koçovalılar, Cengiz'i öldürebilecek mi? Çukur 111. bölüm full izle Puhu Tv!

Çukur 111. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirir. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler için Çukur 111. son bölümü izlemek isteyenler aşağıdaki Show Tv, Puhu Tv linkleri üzerinden ulaşabilirler.

ÇUKUR 111. BÖLÜM İZLE (PUHU TV)

Çukur son bölüme (Çukur 4. Sezon 19. bölüm Koçovalılar'ın Erdenetler'e karşı yaptığı hamleler damga vurdu.

ÇUKUR 111. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Çukur 111. bölümde; Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak.

Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak.

Çukur 4. Sezon 19. Bölümünde (111. Bölüm); Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.

Yamaç'ı arayan Kulkan, Cengiz Erdenet'in otele döndüğünü ve bu sefer hiçbir tuzak olmadan kendisini alabileceklerini söyledi. Hemen ardından arayan Celasun'un da Çağatay'ın otelden çıktığını söylemesiyle Yamaç derhal harekete geçti.

Cengiz Erdenet'in peşine düşen Çukurlular beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Çağatay'ın getirdiği adam hem ormana hem de otelin farklı yerlerine kurduğu bubi tuzaklarıyla Cumali ve diğer Çukurlular'ı yaralamayı başardı.

Yamaç gizemli adam ile karşı karşıya geldi. Farklı dövüş sanatlarını harmanlayarak savaşan adam Yamaç'ın hakkından gelmeyi başardı. Yamaç'ı son anda yetişen Cumali kurtardı.

Otele gelen Yamaç, Cumali ve Akın, Cengiz Erdenet'i yakaladılar. Yamaç, Cengiz'e mahalleyi zehirlediği maddeyle ya da silahla ölme şansını tanıdı.

ÇUKUR BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur dizisinin bir önceki bölümünde; Koçovalılar'ın Erdenetler'e karşı yaptığı hamleler nefesleri kesti. Koçovalılar, aldığı darbelerden sonra kaçmaya çalışan Cengiz Erdenet'in peşine düştü. Finalde saklandığı yere ait bir ipucu yakalayan Koçovalılar'ın bir sonraki hamlesi ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Erdenetler'in mahalleye zehirli su dağıtması büyük bir felakete sebep olurken Çukur, yine birbirine kenetlenerek yaralarını hep beraber sardı.