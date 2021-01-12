11 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

12 Ocak 2021 Salı 09:16 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 09:16

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı hangisi oldu? Pazartesi akşamı ekranlarda; Çukur, Maraşlı (yeni dizi), Yasak Elma, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Survivor 2021 yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği, TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük Reyting sonuçları; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? İşte 11 Ocak 2021 reyting sonuçları…

Pazartesi günü ATV'de yeni dizi Maraşlı, Star TV'de Sefirin Kızı, Show Tv'de Çukur, FOX Tv'de Yasak Elma, TRT 1 'de Uyanış Büyük Selçuklu izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

11 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB Grubunda birinci sıradaUyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUKUR SHOW TV

5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 YASAK ELMA (OZET) FOX

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUTLULUK ZAMANI (T.S) TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 HAVA DURUMU KANAL D