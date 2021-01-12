Sefirin Kızı 35.bölüm full izle! Sefirin Kızı 35 bölüm izle Puhu Tv!

12 Ocak 2021 Salı 10:31 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 10:31

Sefirin Kızı 35. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümüyle pazartesi akşamı ekrana geldi. Sefirin Kızı 35. bölümde; Sancar hapishanede bıçaklanır. Nare ile telefonda konuşurken yaralanıp düşen Sancar kurtulabilecek mi? Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare’ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar’ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir? Sefirin Kızı 35.bölüm full izleme linki kaçıranlar için haberimizde yer alıyor.

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı 35. bölümü ile Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı son bölümde; Sancar’ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar’ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır. Sefirin Kızı 35. bölümü Puhu Tv'den veya Star Tv'den izlemek isteyenler aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirler. Sefirin Kızı 35. bölüm izle Puhu Tv

SEFİRİN KIZI 35.BÖLÜM FULL İZLE STAR TV

Nare'nin babasının Sancar'ın özgür kalması için bir şartı vardır. Nare ve Gediz'in evlenmesi... Nare ve Gediz, Sancar'ın özgür kalabilmesi için evlenirler.

SEFİRİN KIZI 35. BÖLÜM İZLE PUHU TV

Sancar hapishanedeyken Sefir beyin talimatıyla bıçaklanır. Apar topar hastaneye kaldırılan Sancar, başta Nare olmak üzere tüm konağın yüreğini sızlatır.

SEFİRİN KIZI 35. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin kızı 35. bölümde; Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar’ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Sancar’ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın’ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven’in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.

Konak kriziyle birlikte Halise Efe’nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar’ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar’ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.

Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare’ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar’ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir? Suçsuzluğunun kanıtlanması imkansız görünen ve müebbetle yargılanan Sancar için bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün olacak mıdır?

Sefirin kızı son bölümde; Nare, Sancar'dan Gediz ile aralarındaki düşmanlığa ara vermelerini istiyor. Sancar ise Gediz'e can borcu olduğunu söylüyor.

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Sancar, Gediz’i affedecektir. Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, ise Menekşe'nin ittirmesiyle kafasını çarpar ve ölür. Olay yerine gelen polis ise Menekşe'yi tutuklar.

Menekşe sonunda hakettiğini bulmuştur.

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

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