11 Ocak 2021 Pazartesi 20:30 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:30

Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölümüyle TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Hasan Sabbah, Sırlar kitabını kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmış, kitabı o sırada Sencer’e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölümde; Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte kaçıranlar için Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölüm tek parça

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. SON BÖLÜM YOUTUBE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM ÖZETİ

Uyanış Büyük Selçuklu 16. bölümde; Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti.

Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı’nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı.

Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?

Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları ortaya çıkmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken’in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır?

Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti’nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem’in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar’ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı.

Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştır.

Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar. Elçin’i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken, görevinden azledilir.

Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüdü.