10 Ocak 2021 Pazar 20:56 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 20:56

Kefaret 8. bölümü FOX TV ekranlarında yayınlandı. Her bölümüyle izlenme rekorları kıran dizi, Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır. Kefaret 8.bölümde Zeynep, Sude sayesinde büyük bir miras elde eder. Öte yandan Sinan, Arzu ve Mehmet’in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu’nun gerçekten Zeynep’in kızı olduğundan emindir ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. İşte kaçıranlar için Kefaret 8. bölüm izleme linki ve son bölümde yaşananlar.

KEFARET 8. BÖLÜM FULL İZLE

Kefaret 8.bölümde; Ahmet, Arzu’yu tedavi ederken karşılaştığı Cansu’nun kendi kızı olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Münevver, Sinan’a araba alma bahanesiyle Kadir’le hoş bir gün geçirir. Ancak Sinan kendisine danışılmadan alınan bu arabaya tepki gösterecektir.

Meltem, Ahmet’in evlenir evlenmez kendisini başından atmasının faturasını Zeynep’e keser ve aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Sinan, Arzu ve Mehmet’in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu’nun gerçekten Zeynep’in kızı olduğundan emindir ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir.

Sabri’nin Elif’i kaçırdığını itiraf ederek kızını ve büyük bir serveti Zeynep’e bıraktığı haberi basına düşer. Bu haberin Ahmet tarafından öğrenilmesinin sonuçları Zeynep için çok ağır olacaktır.

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Sabri’den miras kalan güzel çiftlikte Sude ve Can ile yaşamaya başlar. Sude’nin eski dadısı Ayşe de çiftliktedir, Zeynep’e kaçırılma sonrası yaşananlar hakkında tüm merak ettiklerini anlatır. Zeynep, Sude ile yakınlaştıkça Sinan’ın ulaştığı yeni bilgiler kuşkularını tırmandırır.

Münevver kardeşine iş bulma gayretine düşer ancak Sinan’ın herkesten sakladığı gizemli ve önemli bir işi vardır. Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu vurulan Arzu’yu tedavi etmesi için Ahmet zorla eve getirilir. Ahmet küçük Cansu ile tanışır.

KEFARET KONUSU

Müzik öğretmeni Zeynep (Nurgül Yeşilçay) beş yıl önce iki küçük çocuğu ve doktor kocası Ahmet (Yurdaer Okur) ile yeni tayin oldukları kasabadaki güzel evlerine taşınırken geleceklerinin o yaz sabahı gibi mükemmel olacağından emindi. Doğum gününde bir dilek diledi. Sonraki beş yıl içinde her şeyini kaybetti.

Sinan komiser (Mert Fırat) Zeynep'i terk etmedi.

Sinan Zeynep'e duyduğu büyük aşk yüzünden işinden oldu.

Zeynep kaybettiklerini geri alabilmek için son bir yol denedi.

Sinan ile Zeynep el ele verip inatla her şeyi teker teker geri alırlar. Bir fazlasıyla!