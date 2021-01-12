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Dizi

Hekimoğlu 32. bölüm tek parça izle! Hekimoğlu 32. bölüm izle!

Hekimoğlu 32. bölüm izleyenleriyle buluştu. Salı akşamları Kanal D'de yayınlanan dizinin ekrana gelen son bölümünde Hekimoğlu'nun bacak ağrıları yeniden nüksetmiştir. Bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Ateş olacaktır. Haberimizden Hekimoğlu 32. bölümü izleyebilirsiniz. İşte Hekimoğlu 32. bölüm izleme linki.

12 Ocak 2021 Salı 20:50 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 20:50
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Kanal D'nin her Salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Hekimoğlu 32. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Hekimoğlu son bölümde; İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yapar. Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? Hekimoğlu 32. bölüm izleyemeyenler için son bölüm tek parça olarak haberimizde yer alıyor. Hekimoğlu 32. bölüm tek parça izle!

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM İZLE

https://www.kanald.com.tr/hekimoglu/bolumler/hekimoglu-son-bolum

HEKİMOĞLU 32. BÖLÜM ÖZETİ

Hekimoğlu 32. son bölümde; Bacak ağrıları tekrar başlayan Hekimoğlu, bir yandan kendiyle mücadele ederken, bir yandan da otizmli bir hastayla ilgilenir. Otizmli çocukla ilişki kurabilen tek kişi, şaşırtıcı biçimde Hekimoğlu olacaktır.

İpek ve Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladıkları sırları Zeynep tarafından öğrenilir. Zeynep gerçekleri söylemeleri için onlara baskı yaparken, İpek Hekimoğlu’nun kendi yüzünden depresyona girdiğini düşünür. Hekimoğlu bir yandan vakayı çözmeye çalışırken, bir yandan da beladan geri durmaz.

Poliklinik esnasında tartıştığı Mahir, Hekimoğlu’nun başına ummadığı dertler açacaktır.

Hekimoğlu yürümeye baston ile mi devam edecek? İpek gerçekleri Hekimoğlu’na açıklayacak mı? Hekimoğlu ve Mahir arasındaki inatlaşma nereye varacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

Hekimoğlu, geçtiğimiz hafta yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara 1 haftalığına ara vermişti. Bu hafta yayınlanan 32. yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında yayınlandı.

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