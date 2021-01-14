14 Ocak 2021 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 16:42

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı diziyi izleyenler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizinin finalinde İnci ve Han'ın yaşadığı yüzleşme izleyenleri ekran başına kilitledi. Öte yandan Masumlar Apartmanı 18. bölümde Naci'nin ölüp ölmeyeceği de merak konusu. İşte son bölüm özeti.

MASUMLAR APARTMANI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masumlar Apartmanı 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Masumlar Apartmanı son bölümde; Han ve İnci’nin evliliğini öğrenmek Safiye’nin dünyasını alt üst eder. Her şeyden habersiz olan Han ve İnci, evliliklerini açıklamak üzere apartmana gelirler. Ancak Safiye onlardan önce öğrenir ve ortalığı ayağa kaldırır. İncinin dedesi ve Han'ın ablası Safiye bu durumu kabul etmez. İkisi de evlerinden kovulur.

Naci ise Safiye’nin tekrar içine kapanmasını yanlış yorumlar. Kendini açıklamak için bir çözüm arayışına girer.

Fakat Gülru’nun zamansız bir hareketi her şeyi daha da karıştırır. Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler. Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

Safiye kendini kaybeder ve annesinin hayaleti yüzünden başını duvarlara vurur.

Gülben ve evdekiler yeni bir krizin eşiğindeki Safiye’yi zaptedemeyince Han’dan yardım isterler.

Han’la yeni hayatlarına başlamak için ev arayışına giren İnci ise tüm hayallerini yıkacak olan gerçeği öğrenir.

Han'ın ablası Safiye'ye "Sizi de onu da bırakmayacağım. Hepimiz bu evde hep beraber yaşayacağız" demesiyle neye uğradığını şaşıran İnci, hayatının şokunu yaşar.

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