14 Ocak 2021 Perşembe 13:39 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 13:39

Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm Çarşamba akşamı Tv8'de izleyicisiyle buluştu. Doğduğun Ev Kaderindir son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Hapiste Mehdi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır. Zeynep Mehdi’ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır. Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm izleyemeyenler için Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izleme linki haberimizde yer alıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde; Cezaevindeki Mehdi bebeğini daha rahat görebilmek için Benal’le evlenir. Zeynep ve Barış ise adını koymaya cesaret edemedikleri inişli çıkışlı bir yakınlaşma içindedir. Mehdi’nin aklının hala Zeynep’te olması Mehdi’nin içinde bulunduğu çemberi daha da daraltırken Zeynep artık ufka bakmak istemektedir. Ancak geçmişinden gelen yükler Zeynep’in peşini bırakmayacaktır. Mehdi’nin ailesi Mehdi’nin hapisten çıkması için şikayetini geri çekmesi konusunda Zeynep’e ısrar etmektedir. Bu baskılar altındaki Zeynep bir avukat olarak ceza kavramını, bir kadın olarak özgürlük kavramını sorgularken, Mehdi’nin ailesi kendisine bambaşka bir duyguyla baş başa bırakır: vebal…

Barışların ise evlerine yeni bir soluk getiren beklenmedik bir misafiri vardır: Rize’den gelen dayıları Ali Rıza. Ali Rıza’nın İstanbul’a gelişindeki gizli planı Barış’a bir yuva kurmaktır: Sultan’ın çöp çatan konusundaki maharetini hemen fark eder ve yeni bir ittifak doğar.

Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölümde; Hapiste Mehdi’yi kötü bir sürpriz beklemektedir: Mehdi’nin babasını öldüren Veysi’nin adamları onu hapiste tuzağa düşürerek ölüm kalım mücadelesiyle baş başa bırakır… Her ne kadar boşanmış olsalar da Zeynep’in daha düğün günlerinden başlayan, Mehdi’nin başı belaya girecek mi, hayatıyla sınanacak mı endişeleri tekrar su yüzüne çıkar. Zeynep Mehdi’ye öfkesine rağmen onun yanında olup olmamak konusunda karar vermek zorunda kalacaktır.

Doğduğun ev Kaderindir'in Barış'ı Engin Öztürk kimdir?

Doğduğun Ev Kaderindir, OGM Pictures imzalı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisidir.

İNSAN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR Mİ?

Doğduğun Ev Kaderindir, “kimi sevip kiminle evleneceğine bile doğduğun ev karar veriyormuş. Önce anneler alıyormuş kalemi eline, başlıyormuş yazmaya” ile kaderin sırrını aralayan ve gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.