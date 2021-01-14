14 Ocak 2021 Perşembe 20:55 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 20:55

Sol Yanım 7. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Sol Yanım 7. bölümde Burak, Selim’in çapkınlığını Serra’nın aklına işlerken, Biricik de Serra’yı Burak’a karşı uyarır. Burak, Serra’yı unutmuş gibi yaparken; Biricik’le Selim’in arası açılır. Burak’ın Serra ve Selim’i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? İşte kaçıranlar için Sol Yanım 7. bölüm izleme sayfası. Sol Yanım 7. bölüm tek parça Star Tv!

SOL YANIM 7. BÖLÜM İZLE STAR TV

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği “Sol Yanım”ın yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM 7. BÖLÜM ÖZETİ

Sol yanım 7. bölümde; İhsan’ın kendisinden yıllardır sakladığı sırrı öğrenen Selim, babasına çok kızarak doğum günü partisini terk eder. Selim’in yaşadığı hayal kırıklığı karşısında Serra, acısını dindirmek için ona destek olur.

Oğluyla barışmak için çabalayan İhsan, bir yandan da Emin’i bulmak için harekete geçer. Babasına karşı öfkesi yatışmayan Selim, karşı karşıya geldiklerinde babasına çok ağır sözler sarf eder. Selim’in babaannesi Berrin, yaşananları öğrenince apar topar İstanbul’a gelir. İhsan, Selim konusunda annesinden ağır sözler işitirken, Asena hakkındaki sert çıkışına da hayli şaşırır.

Biricik, Nazlım’dan videosunu yayanın Zeynep olduğunu öğrenince çok şaşırır. Nazlım ve Ali, Biricik’in oyununu bozmak için uğraşırken; plana Barbar da dahil olur. Biricik ve kız arkadaşlarından para koparmak için güç birliği yaparlar.

Burak için arkadaşları tarafından hoş geldin partisi düzenlenir. Selim’e hiçbir şey olmamış gibi davranan Burak, aynı zamanda Serra’yla ilişkisini bitirmek için plan yapar. Burak, Selim’in çapkınlığını Serra’nın aklına işlerken, Biricik de Serra’yı Burak’a karşı uyarır. Burak, Serra’yı unutmuş gibi yaparken; Biricik’le Selim’in arası açılır. Bu arada Selim’in yaptığı kazanın asıl sorumlusu da ortaya çıkar.

Selim, babasını affedebilecek mi? Babaannesi Berrin’in gelişi Selim ile İhsan’ın arasını düzeltmeye yetecek mi? Burak’ın Serra ve Selim’i ayırmak için planı ne? Biricik en yakın arkadaşının ihanetini öğrenince ne yapacak? Selim’in kazasının asıl sorumlusu kim?

SOL YANIM ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asena, Barış’la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan’ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali’nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra’yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım’ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik’in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.