14 Ocak 2021 Reyting sonuçları: Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

15 Ocak 2021 Cuma 09:24 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 09:24

Perşembe akşamı yayınlanan program ve dizilerin arasından hangilerinin daha fazla izlendiği dünün reyting sonuçları neticesinde belli oldu. Dün akşam Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle ekrana gelmezken, Sol yanım ve Alev Alev ve Survivor 2021 yeni bölümüleriyle ekrana geldi. Reytingler TİAK (Televizyon izleme araştırmaları kurumu) tarafından Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki Perşembe reyting sonuçlarında kim birinci oldu? İşte 14 Ocak 2021 Reyting sonuçları

Perşembe günü ATV'de Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı, Star TV'de Sol yanım, Show Tv'de Alev Alev, FOX Tv'de Mucize Doktor izleyenleriyle buluştu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen dünün reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

14 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe reyting sonuçları ise şöyle:

Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 ALEV ALEV SHOW TV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 MUCIZE DOKTOR FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 ALEV ALEV SHOW TV

5 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX

6 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ATV ANA HABER ATV

10 VIZONTELE (Türk Sineması) TRT 1