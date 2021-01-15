15 Ocak 2021 Cuma 10:15 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 10:15

Mucize Doktor 45. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Perşembe günü son bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor 45. bölümde; Ekipte sadece 1 kişi dışında herkes işten kovulacaktır. Ferman'ın sadece 1 kişiyi hastanede tutma hakkı vardır. Ferman'ın elindeki kağıtta kalacak olan kişinin adı yazıyordur. İşte Mucize Doktor 45. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

MUCİZE DOKTOR 45. BÖLÜM İZLE

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 45. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

Mucize Doktor 45. bölümde; Berhayat Hastanesi tarihindeki ilk yüz nakli ameliyatına hazırlanmaktadır ve vakanın sonunda hastanede tek bir asistan kalacaktır. Ama bu sefer asistanlar hocalarından gizli başka bir yöntem denemeye karar verirler. Diğer taraftan Ferman vaka nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın seçimini çoktan yapmıştır. Ama bütün dengeleri değiştiren hiç beklenmedik biri Ezo olur. Hastaneye gelen ve durumun vahametini gören Ezo, son çare olarak gizemli birini arar.

Nazlı gerçekleri ekiple paylaştı. Kendisininn seçileceğini söyledi. Ali Vefa ise Nazlı'nın seçileceğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Tüm ekip bir olup direnirler. Ferman Hoca da asistanların direnişine katılır. "Ya hepimiz, ya hiç.."

Asistanların maaş teklifine karşı Tanju'nun tepkisi ne olacak?

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut VE Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları da barındıran Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!