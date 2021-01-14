14 Ocak 2021 Perşembe 23:55 - Güncelleme: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:55

Alev Alev 10. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Alev Alev 10. bölümde; Rüya, Çiçek'in yaşadığını öğreniyor. Çiçek ise hala Rüya'ya kızgın olduğu için gerçekte kim olduğunu açıklamıyor. Öte yandan Tomris'in yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar. Alev Alev 10. son bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor. Alev Alev 10. son bölüm izle!

Alev Alev 10. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 10. son bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Alev Alev 10. bölüm Puhu Tv!

ALEV ALEV 10. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV 10. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Alev Alev 10. bölümde; Rüya ve İskender'in karşı karşıya geldiği sahnede İskender, Çiçek'in ölmediğini söyleyerek Rüya'yı şoke ediyor.

Rüya ve Ömer ise gazetelerinin ilk baskısını çıkarmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çelebi kızını Cemre'ye getirdiğinde kız Cemre'nin evini beğenmiyor. Eski bir evde yaşamak zorunda kalan Cemre, kızının eski şartlarını sağlayamadığı için kahroluyor.

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alev Alev'in önceki bölümünde; Cemre Çelebi'nin kendisine sunduğu kliniğe kapatılma veya Çelebi ile eve dönme teklifini kabul etmemeye kararlıdır.

Polisler tarafından Çelebi'nin evine getirilen Cemre burada Çelebi ile yüzleşti. Çöpteki bebekten haberi olduğunu ifade eden Cemre, Çelebi'yi şoka uğrattı! Esin'in kendisine bahsettiği çöpteki bebek olayıyla İskender'i tehdit eden Cemre kozunu oynadı. İstediğini ele geçiren ve eli güçlenen Cemre, elini kolunu sallayarak çıktı!

Çelebi'ye karşı birlikte mücadele eden Ozan, Ömer, Rüya ve Cemre, umut ışığını hiç beklemedikleri bir isimde bulurlar.

Çelebi'nin yaraladığı Esin Ece'ye ulaşan Cemre, Ozan, Ömer ve Rüya konuşmak için evlerine geldi. Çelebi'nin adamı Adnan arabayı görüp Çelebi'ye haber verdi. Çelebi'nin polisleri aradığı gözükürken, Esin'e ulaşan ve onunla konuşmaya çalışan Cemre, kendisinin konuşmasına ve şahitliğine ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Esin'in yatağında felçli haliyle karşılaşan Cemre kendi yaşadıklarını dile getirdi. Polislerin gelmesiyle birlikte götürülen Cemre ayrılırken Esin'e numarasını söyledi.

Yaşanan tüm zorlukların içinde Ömer, Rüya'nın kendisine yapacağı tatlı sürprizden habersizdir.

Beklenmedik ismin yardım etmesiyle Cemre'nin makus talihi dönmeye başlar.

Ali'yi kaçıran İskender, karşısına çıkıp kendisiyle yüzleşti. Ali'yi tehdit eden İskender, kendisini karanlık odada tek başına bıraktı. Ali'nin kendisini bıçakladığını bilen İskender üstü kapalı şekilde böbreklerle ilgili tehditte bulundu.

Sarnıçta çıkan yangında Kayabeylilerin parmağı olduğunu bildiğini ifade eden Tomris davayı bırakmadığını ifade etti. Suçluların ceza çekmesini istediğini söyleyen Tomris, Kenan'a maddi destek karşılığında kendisine yardım etmesini istedi.