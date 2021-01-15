15 Ocak 2021 Cuma 21:00 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 21:00

Arka Sokaklar 573. bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de ekranlara geldi. Uzun süredir devam eden ve sevilen polisiye dizisi Arka Sokakların yayınlanan son bölümünde; Ekip, İrfan, Selin’i hastaneye götürür. Selin hemen ameliyata alınır. Aldığı darbe tehlikeli bir noktadadır. Herkes endişeyle ameliyatın bitmesini bekler. Mesut ise Bekir'in peşine düşer. İşte, Arka Sokaklar 573. bölüm full izleme linki ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Arka Sokaklar 573. bölümde Ekip, Selin'i beklerken zor anlar yaşar. Selin yaşayacak mı? İşte Arka Sokaklar 573. bölüm izleme linki ve son bölüm özeti.

ARKA SOKAKLAR 573. BÖLÜM İZLE

Arka Sokaklar 573. bölümde İrfan, Selin’i hastaneye götürür. Selin hemen ameliyata alınır. Aldığı darbe tehlikeli bir noktadadır. Ekibimiz endişeyle ameliyatın bitmesini bekler. Mesut çok gergindir. Bütün hıncını İrfan’dan çıkarır. Selin’i bıçaklayanın Bekir olduğunu öğrenir. Ameliyat devam ederken Mesut yerinde duramaz Bekir’i bulmanın ve tabii ki cezasını vermenin peşine düşer.

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