EDHO 178. son bölüm full izle! EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm izle!

29 Aralık 2020 Salı 21:01 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 21:01

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölüm Atv ekranlarında izleyenleriyle buluştu. EDHO son bölüme Ceylan Çakırbeyli'nin "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!" sözü damga vurdu. Öte yandan Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır'ın yine de içine kurt düşer. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümde yaşananlar ve EDHO 178. son bölüm full izleme linki.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178. BÖLÜM İZLE (EDHO SON BÖLÜM İZLE ATV)

Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik ( Ceylan), Ali Sürmeli ( Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman), Sabiye Tozan (Hayriye Çakırbeyli) gibi yıldız isimlerin kadroda yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümü ile izleyenlerini ekran başına kilitledi.

EDHO 178. BÖLÜM ÖZETİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. bölümde; İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer.

İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır. Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir.

Tipi ise masada Alpaslan'ın ölümüne el kaldıran Rafet'in peşine düşer. Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni'ye keser.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Alpaslan'ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni'yi tehdit eder.

İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.

Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçerek tehdit eder.