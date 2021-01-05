Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok? EDHO 179. yeni bölüm ne zaman?

05 Ocak 2021 Salı 16:01 - Güncelleme: 05 Ocak 2021 Salı 16:01

Salı akşamlarının sevlen dizisi EDHO, bu hafta yayınlanmadı. İzleyenler "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm neden yok?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılbaşı tatili nedeniyle ekranlara ara veren dizilere Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz da katıldı. Hal böyle olunca EDHO 179. yeni bölüm tarihi de belli oldu. Buna göre; EDHO 179. yeni bölüm ne zaman? İşte EDHO'nun ekranlara geleceği tarih ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. yeni bölümde yaşanacaklar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 179. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tarihi henüz bilinmiyor.

EDHO'nun 2 hafta boyunca ekranlarda olmayacağı ve yeni yılda yeniliklerle ekranlara döneceği kulislerde konuşuluyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi kadrosuna katan dizinin izleyicileri ise diziye yeni isimlerin dahil olup olmayacağını merak ediyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İhaneti kaldıramayan Tipi'nin hamlesi masadaki dengeleri yeniden bozar. Alpaslan'ın kararında çoğunluğu yakalayan Yaman Korkmaz, aynı çoğunluğu masa kurallarına uymayan Tipi'nin oylamasında yakalamak ister. Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder. Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar. Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer. Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

Ceylan Çakırbeyli, çantasındakini sırdaşı Ebru'ya mı yoksa eşini elinden alan Bahar'a mı doğrultacağına henüz karar vermemiştir.

ATV'nin sevilen dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayınlanan son bölümünde hainin gerçek yüzü ortaya çıktı. Son olarak Ebru'nun hainliğinin ortaya çıktığı ve Hızır masaya gelerek masanın 14. kuralını hatırlatarak kendisinin infaz edilmesini istediği bölüm sonrası heyecan arttı. Ebru'nun ta en başından beri Fethi'nin istediği planları gerçekleştirmek üzere hareket ettiği görüldü ve Yaman ile görüşmeleri herkesi şaşırttı. Ancak henüz bu gelişmeden Çakırbeyli ve Façalı aileleri haberdar olmadı.