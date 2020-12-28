28 Aralık 2020 Pazartesi 20:30 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:30

Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölümüyle Pazartesi akşamı TRT1 ekranlarında yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüme; Melikşah Sultan'ın "Şafak vakti Kuvel’i basmaya gideceğiz, Andreas’ın kellesini almaya!" sözleri damga vurdu. Terken’in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk’e zehirli sıvıyı içiren Turna’nın akıbeti ne olacaktır? Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüm izlemek isteyenler için son bölüm tek parça halinde haberimizde yer alıyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 14. BÖLÜM İZLE!

Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölümde Melikşah'ın Haçlıların komutanı Andreas'a söylediği "Sizde gelecek ne kadar baş var ise bizde de o başları alacak kadar kılıç var" sözü son bölüme damga vurdu.

“Şafak vakti Kuvel’i basmaya gideceğiz, Andreas’ın kellesini almaya!”

Melikşah Sultan, bir kadına el kaldıran Tacülmülk'ü cezalandırır. Terken Hatun'un emriyle hareket eden Tacülmülk'ün cezası ne olacak?

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde; Hasan Sabbah’ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer’i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer’in Seyduna’nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş’ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk’ü darp eden Sencer’e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk’ü ve Sencer’i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?

Terken’in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk’e zehirli sıvıyı içiren Turna’nın akıbeti ne olacaktır?

Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş’ın annesi Leyla’nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla’yı bulabilecekler mi? Leyla’nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla’yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?

Şelemzar’daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah’ın öfkesini üzerine çeken İlteber’in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal’ın darülhicreyi istemesi İlteber’i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal’a verecek midir?

Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah’ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah’ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 15. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hasan Sabbah’ın kurduğu tertip yüzünden zihni bulanan Arslantaş, Nizamülmülk’e ölümcül bir yara vermiş, etrafları Batuniler tarafından sarılmıştı.

Diğer taraftan Şelemzar’da büyük bir patlama olmuştu. Melikşah’ın Şelemzar’da tuttuğu çeliklerin bulunduğu ambar da dâhil olmak üzere birçok kritik yer telafi edilemez hasar alacaktır.

Öte yandan Melikşah, Şelemzar’daki büyük patlamada parmağı olduğunu anladığı Andreas için Konstantiniyye’ye bir ültimatom gönderir. Bizans imparatorundan aralarındaki barışın sürebilmesi için Andreas’ın ölümle cezalandırılmasını ister.

Tüm bunların yanı sıra Gevher, hamileliğini bahane ederek Turna’yı saraya çağırtmıştı. Geldiğinde Seferiye Hatun’u muayene etmiş ve onu hasta eden şeyin hangi kandil olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ne var ki Elçin ve Gevher bu vaziyeti Nizamülmülk olmadan açığa vuramayacaklardır.

Terken Hatun ise Nizamümülk'ü Turna aracılığıyla zehirler.