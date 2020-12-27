27 Aralık 2020 Pazar 23:50 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 23:50

Arıza 16. bölümüyle Pazar akşamı Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Arıza 16. bölümde; Haşmet, ailesinin katilini öğreniyor. Yaşadığı bu acı sonrası, yüreğindeki intikam ateşi alevleniyor. Haşmet'in hedefinde artık Fuat Ersoylu vardır. Halide babasının gözlerindeki öfkeden artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlıyor ve Fuat'a kendisi gidiyor. Ali Rıza ise Ersoylular'a savaş açıyor. Arıza 16. bölüm full izleme linki tek parça halinde haberimizde yer alıyor. İşte son bölümde yaşananlar.

ARIZA 16. BÖLÜM FULL İZLE

Arıza 16. yeni bölümde; Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur.

Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

Arıza yeni bölümüyle Pazar akşamı 20.00'de Show TV'de!

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Rıza apar topar Halide’yi hastaneye yetiştirir.

Haberi alan Haşmet, kızına bir şey olursa kimseyi sağ koymayacağını söyler.

Arıza son bölümde Numan'ın işini bitiren Ali Rıza, mahalleye giren Burakla karşılaştı. Ali Rıza Burak'ın teke tek yumruk yumruğa düellosunu kabul etti. Burak'ı alt etmeyi başararak onu izbe bir binada alıkoymayı başardı.

Burak ise Ali Rıza’dan önce Numan’a ulaşmak ister ama başarılı olamaz çünkü Ali Rıza, Numan’ı yakalamış ve öldürmüştür.

Oğlundan bir türlü haber alamayan Fuat ise konsorsiyumu toplar, Haşmet’le Ali Rıza’nın oğlunu öldürmüş olabileceğini söyler.

Ali Rıza, Burak'ı babasının yanına götürdü. Burak, Ali Rıza'nın kendisine yönelttiği suçlamaları kabul etmekle kalmadı; yaptıklarını konsorsiyumun devam etmesi için gerçekleştirdiğini de anlattı. Fuat ise cezanın kesilmesinin sonraki güne bırakılmasını istedi.

Burak infazını gerçekleştirecek adamlarla birlikte yola çıktı. Yolda hayatın anlamı ve israf ile ilgili düşüncelerini dile getiren Burak, benzinlikte arabaya Ali Rıza'nın binmesiyle büyük bir şok yaşadı. Çünkü Burak'ı yolda kurtaracak olan Fiko ve adamları Ali Rıza tarafından indirilmişti.

Derya babası tarafından bodruma kitlenen Burak'ın yanına geldi. Derya Burak'a zorlu günlerin geride kalacağını söyleyerek yanında getirdiği telefonu verdi.

Ali Rıza ise toplantıya gelir ve Burak’ı Fuat’ın önüne atar çünkü Burak yaptığı her şeyi itiraf etmiştir. Bunun üzerine konsorsiyum Burak’ı idama mahkum etti.

Fuat oğlunu bu ölümden kurtarmak için bir plan yapar fakat plana sürpriz bir şekilde Ali Rıza dahil oldu.

İyileştikten sonra kendi sağlık merkezinin başına dönen Halide, içeride Ali Rıza'yı bir koltukta uyuklarken buldu. Halide Ali Rıza ile birlikte İstanbul'u geride bırakıp başka bir yerde hayatlarına yeni baştan başlamaları teklifinde bulundu.

Arıza 15. Bölümünde Ali Rıza, Halide'yi vuran Numan'ın kendisi için çalıştığına dair itiraf almak için başından aşağı benzin döktü. Burak elleri bağlı halde olmasına rağmen hiç geri adım atmazken Ali Rıza istediği itirafı almayı başardı.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza dizisinin oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!