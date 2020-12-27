27 Aralık 2020 Pazar 20:55 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 20:55

Maria ile Mustafa 17. bölümüyle son kez izleyicisiyle buluştu. Maria ile Mustafa 17. final bölümünde; Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Öte yandan Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Maria yeniden hamiledir. Çift, mutlu bir hayata yeniden başlamanın heyecanı içerisindedir. İşte Maria ile Mustafa 17. son bölüm full izleme sayfası ve yeni bölüm fragmanı.

MARİA İLE MUSTAFA 17. SON BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan Maria ile Mustafa dizisinden kötü haber geldi. İddialı dizilerinin başlaması sonrasında reytinglerde büyük hüsran yaşayan ve bir türlü toparlanamayan Maria ile Mustafa dizisi final yapma kararı aldı.

MARİA İLE MUSTAFA 17. BÖLÜM ÖZETİ

Maria ile Mustafa 17. bölümde; Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır?

Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir?

Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar.

Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur.

Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NEDİR?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokyalı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'ndaDiyarı'nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!