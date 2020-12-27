27 Aralık 2020 Pazar 16:25 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 16:25

Kuzey Yıldızı 45. bölümü izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Kuzey Yıldız 45. bölümde; Gökçe’nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Öte yandan; Yıldız’ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır? İşte Kuzey Yıldızı 45. bölüm izleyemeyenler için son bölüm Puhu Tv sayfası.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV'de ekrana geliyor.

KUZEY YILDIZI 45. BÖLÜM PUHU TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45. son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KUZEY YILDIZI 45. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

KUZEY YILDIZI 45. BÖLÜM ÖZETİ

Kuzey Yıldızı 45. Bölümde; Gökçe’nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür.

Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe’nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur.

Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldız'la kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır.

Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.

Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız’ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey, evlenmiş olsa da sınavı bitmemiş; Yıldız, yirmi yıllık aşkına kavuşsa da hala rahata erememiştir.

Çocuk yapmaktan delicesine korkmaktadır ve buna çevresindeki kimse anlam verememektedir.

Yıldız da artık mutlu olmak istemektedir fakat bunu bir türlü aşamaz. Sonunda soluğu terapistinde alır.

Terapistin önerisiyle, sorunlarını çözeceğini zannederken işler daha da sarpa sarar.

Kuzey, bir yandan Yıldız’ın koyduğu mesafeleri aşmaya çalışırken bir yandan işini- hayatını düzene sokmaya çalışmakta, bir yandan da kızlarıyla ilgilenmeye çalışmaktadır.

Hem babalık, hem kocalık, hem de iş yükü Kuzey’e ağır gelse de umurunda değildir.

O artık her şeyin üstesinden gelecek kadar güçlüdür. Hiçbir şeyin hayatını mahvetmesine izin vermeyecektir. Ama bu sefer sınavı, hiç ummadığı bir yerden gelecektir.

Kuzey Yıldızı son bölümde Kuzey ve Yıldız, acı bir sınavla karşı karşıyadır. Kızı Gökçe beyin kanaması geçirmiştir.

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