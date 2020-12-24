24 Aralık 2020 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:50

Alev Alev 8. bölüm izleyenlerden tam not aldı. Alev Alev 8. bölümde; Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Öte yandan; Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir. Alev Alev 8. bölümü Puhu Tv'den izlemek isteyenler için link haberimizde yer alıyor.

Alev Alev 8. bölümü ile Show Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Alev Alev 8. bölümü izleme sayfasına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

ALEV ALEV 8. BÖLÜM İZLE (SHOW TV)

Ay Yapım imzalı, yönetmeliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, Burcu Görgün Toptaş tarafından senaryosu kaleme alınan, Show TV'de yayımlanan Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Fransız yapımı Le Bazar de la Charite dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEV 8. BÖLÜM PUHU TV İZLE

Alev Alev 8. bölümde; Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir.

Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar.

Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

Alev Alev yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de Show TV'de!

ALEV ALEV ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır.

Öte yandan Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar.

Bülent'ten sarnıçta çıkan yangının kaza olmadığını öğrenen Ali bir hışımla emniyete gitti. Ali'nin şüpheleri Ozan'ın İskender'e yönelttiği sorudan sonra daha da arttı. Ömer'in dükkanına gelen Ali, Çiçek'in İskender tarafından alevlere itildiğini öğrendi.

Çiçek'in İskender tarafından öldürüldüğünü öğrenen Ali Şimal sandığı Çiçek'in yanına döndü. Ali Çiçek'i ne halde olursa olsun yanında olmasını çok istediğini söylediği anda Çiçek gözyaşlarına boğuldu. Tomris ise Çiçek'e yalvararak gitmemesini istedi.

Ali, Şimal'in kendisi ile görüşmek istediği bahanesiyle eve çağırttığı İskender'i sırtından bıçakladı. İskender ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İskender'i bıçakladıktan sonra büyük pişmanlık duyan Ali, polise teslim olmaya karar verdi. Çiçek teslim olmasının bir şey değiştirmeyeceğini, İskender eğer hayatta kalırsa kendisini öldürttükten sonra teslim olmayacağını söyledi.

Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenir.

Ömer Ozanlar'ın evine gelen vergi borcunu kapattırabilmek için gittiği kumarhanede silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar Ömer'i mahalleye kadar takip ederken, Ömer'i de omzundan yaraladılar.