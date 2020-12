24 Aralık 2020 Perşembe 23:47 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 23:47

Bir Zamanlar Çukurova 78.bölümüyle Perşembe akşamı ATV'de ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüme; Demir'in Yılmaz'a söylediği "Senden çaldığım saadet dolu bir ömür borçluyum sana…" sözleri damga vurdu. Hastanede yatan Yılmaz'dan helallik isteyen Demir, artık onların aşkını kabullendi ve Züleyha'yı özgür bıraktı. Peki son bölümünde neler yaşandı? İşte kaçıranlar için Bir Zamanlar Çukurova 78. bölüm izleme linki.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 78. BÖLÜM FULL İZLE!

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da kader kartları baştan dağıtılıyor! Demir ve Müjgan boşanmayı kabul etmiştir. Züleyha ve Yılmaz Adnan'ı alıp, yeni evlerine yerleşir… Ama kaderin bu aşk üzerindeki hikayesi henüz sona ermemiştir!

Bir Zamanlar Çukurova 78.bölümde; Mahkemeye birlikte giden Demir ve Züleyha'nın arkasından, Kerem Ali'nin hastaneye götürüldüğü haberi ile fırtına gibi yola çıkan Yılmaz, otomobili ile uçurumdan yuvarlanır...

Gözleri önünde gerçekleşen kazanın ardından, Züleyha gözyaşları ve çığlıklar ile yardım için çırpınırken, Demir, ağır yaralı Yılmaz'ı oradan çıkarmak için canını dişine takacaktır.

Son bir gayretle, Yılmaz'ı kucaklayarak uzaklaştıkları anda ise otomobil havaya uçacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova 78. son bölümde; Yılmaz, kendisine bir şey olursa Züleyha'yı ve Adnan'ı Demir'e emanet ettiğini açıklarken Demir ise ondan helallik istedi.

Yılmaz'ı yaptığı kazadan Demir kurtaracak. Fekeli ise artık Demir'i de oğlu olarak ilan etti.

Adeta bir can pazarı yaşanır ve Demir ile Züleyha, Yılmaz'ı hastaneye yetiştirir! Ağır yaralı olan Yılmaz ameliyata alınırken, haber de Çukurova'ya yayılır! Ancak, Müjgan ve Fikret'e kimse ulaşamaz! Bu durum Behice'yi bile telaşlandıracaktır!

Fekeli ve Züleyha, Demir'e nasıl teşekkür edeceklerini bilemezler! Uzun bir ameliyat sonrası, Yılmaz gözlerini açacaktır. Olan biteni hayal meyal da olsa hatırlayan Yılmaz da can düşmanına can borçludur! İki ezeli rakip, hastane odasında, birbirlerine hem haklarını helal edecektir, hem de her ikisi de evlatlarını birbirine emanet edecek kadar, eski defterleri kapatacaktır.

Tüm bu hengame içinde, Fikret hem Müjgan'a ihtiyaç duyduğu yakınlığı gösterecektir, hem de Yılmaz'ın mülkleri ile ilgili görüşmelerine devam edecektir. Fikret'in hastane ziyaretinde ise şehrin yeni doktoru kendisini beklemektedir!

Saniye artık Sevda ile savaşmaktan hiç çekinmez hale gelecektir. Haminne, Sevda'ya Hünkar'ı anlattıkça, evin içinde gerginlik de artacaktır! Savaşın gerilimi artarken, Sevda'nın tüm çalışanlarla birlikte mutfağa girmesi ise herkesi şaşkına çevirecektir! Saniye, artık konakta da, Çukurova'da da kalmamaya karar verecektir.

Tüm bunlar olurken, kader ise İstanbul'dan bir gece kara trene binip gelen Züleyha ve Yılmaz ile başlayan, Hünkar'ı, Fekeli'yi, Demir'i, Müjgan'ı ve tüm Çukurova'yı derinden etkileyen, değiştiren bu hikayede yeni bir sayfa açmak için beklemektedir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bir Zamanlar Çukurova son bölümünde; Yılmaz ile Züleyha birlikte kaçacakken Müjgan onları fark etmiş ve jandarmaya bildirmişti. Evlerine geri dönen ikili büyük acı çekerken Demir’den Züleyha’ya sürpriz bir hamle gelmiş ve boşanmak istediğini söylemişti.

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle Perşembe günü Atv ekranlarında izleyenleriyle buluşacak.