25 Aralık 2020 Cuma 12:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 12:41

Mucize Doktor 43. bölüm izleyenleriyle buluştu. FOX TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor, Perşembe günü son bölümüyle ekranlardaydı. Mucize Doktor 43. bölümde; Çok önemli bir konferansa giden Ferman, Nazlı ve Ali uçakta çok kötü bir olayla karşı karşıya kalıyor. Uçaktaki yolcular ve pilot bayılınca ne yapacaklarını bilemeyen doktorlar uçağı yere indirebilecekler mi? İşte Mucize Doktor 43. bölüm full izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

MUCİZE DOKTOR 43. BÖLÜM İZLE

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi 43. bölümüyle seyirci karşısına çıktı.

MUCİZE DOKTOR 43. BÖLÜM ÖZETİ

Mucize Doktor 43. bölümde Ferman, Nazlı ve Ali prestijli bir ödül için yurtdışında bir konferansa gitmektedir. Ama Ezo herkese sürpriz yapıp aynı uçağa binince daha en başından ortalık karışır. Diğer tarafta mahkemeye çağırılan Tanju, cerrahi bölümü Demir ve Doruk’a emanet etmek zorundadır.

Acile kritik durumda bir hasta getirilince Demir ve Doruk’un Tanju’dan habersiz harekete geçmekten başka şansı kalmaz. Aynı sırada uçaktaki yolcular gizemli bir hastalığa yakalanmaya başlar.

Zaman hem Demir’le Doruk hem de uçaktaki yolcular için süratle daralırken herkes limitinin sonuna kadar test edilir. Ve sonunda ölümle burun buruna gelenler kendilerini bile şaşırtacak itiraflarda bulunacaktır.

Mucize Doktor yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de FOX'ta!

Alev Alev 8. bölüm Puhu Tv!

Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Menekşe tutuklanıyor...

Bir Zamanlar Çukurova 78. son bölüm izle!

24 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?