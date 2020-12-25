24 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe reyting sıralamasında kim birinci oldu?

25 Aralık 2020 Cuma 09:41 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 09:41

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Perşembe Show Tv'de Alev Alev, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Kanal D'de Mucize Doktor ve Tv8'de Masterchef yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Perşembe reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? Reyting sonuçları 24 Aralık 2020! İşte Perşembe reytingleri

Perşembe günü Perşembe; Atv'de Bir Zamanlar Çukurova, Show Tv'de Alev Alev ve Kanal D'de Mucize Doktor izleyenleri ile buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor.

24 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 24 Aralık 2020 reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

İşte geçen hafta Perşembe reyting sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - ESRA EROL'DA

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - MUCİZE DOKTOR

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - MUCİZE DOKTOR

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - ALEV ALEV

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE

Alev Alev 8. bölüm Puhu Tv!

Bir Zamanlar Çukurova 78.bölüm izle!