27 Aralık 2020 Pazar 16:47 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 16:47

Gönül Dağı 10. bölüm izleyenleri ekran başına kilitledi. Gönül Dağı 10. bölümde; Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir. Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? İşte kaçıranlar için Gönül Dağı 10. bölüm izleme linki ve yeni bölüm fragmanı.

GÖNÜL DAĞI 10. BÖLÜM İZLE (TRT1)

Gönül Dağı 10. bölümde; Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek’in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek’i nasıl etkileyecektir?

Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer’e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer’in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan’ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan’a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman’ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan’ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar’ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek’in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI DİZİSİ OYUNCULARI

Gönül Dağı dizisinde aşkı en saf haliyle yaşayanların, hasreti bir ömür yüreğinde taşıyanların, kopmaz halatlarla bağlanmış dostlukların, birbirinden renkli hayatların iç içe geçtiğini göreceğiz. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan üstleniyor. Dizide, sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün rol alıyor.

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