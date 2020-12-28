28 Aralık 2020 Pazartesi 09:31 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:31

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Pazar akşamı ekranlarda; Arıza, Maria ile Mustafa, Menajerimi Ara ve Tövbeler Olsun, Kefaret ve MasterChef Türkiye yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Pazar reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? 27 Aralık 2020 Reyting sonuçları

Pazar günü TRT 1 'de Tövbeler olsun, Show Tv’de Arıza, Star Tv’de Menajerimi Ara, FOX Tv'de Kefaret dizisi izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

27 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar reyting sıralaması ise şöyle;

Total'de birinci sırada; Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Show Ana Haber yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer alırken, Masterchef Türkiye ikinci, Çok Güzel Hareketler 2 üçüncü oldu.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 SHOW ANA HABER SHOW TV

4 A.RIZA SHOW TV

5 KEFARET FOX

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

8 HAVA DURUMU KANAL D

9 COK GUZEL HAREKETLER 2 EN IYILER KANAL D

10 HABER ONU SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

2 MASTERCHEF TURKIYE TV8

3 COK GUZEL HAREKETLER 2 KANAL D

4 KEFARET FOX

5 SHOW ANA HABER SHOW TV

6 A.RIZA SHOW TV

7 MENAJERIMI ARA STAR TV

8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

9 HABER ONU SHOW TV

10 KEFARET (OZET) FOX