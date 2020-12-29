28 Aralık 2020 Reyting sonuçları açıklandı! Dünün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

29 Aralık 2020 Salı 10:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 10:43

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Pazartesi akşamı ekranlarda Çukur, Sefirin Kızı, Uyanış Büyük Selçuklu ve Yasak Elma ve MasterChef Türkiye yayınlandı. Bu yapımlardan hangisinin daha fazla izlendiği reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Reyting sıralaması; Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. Peki, Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi kanal ve program birinci oldu? 28 Aralık 2020 Reyting sonuçları

Pazartesi günü Show Tv'de Çukur, Star Tv'de Sefirin Kızı, TRT 1'de Uyanış Büyük Selçuklu ve FOX Tv'de Yasak Elma dizisi izleyenleriyle buluştu. Öte yandan Tv8 ekranlarında ise Masterchef Türkiye’de lezzet yarışı ekranlara konuk oldu. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Reyting sonuçları sayesinde, dün akşam en çok hangi dizi veya programın izlendiği belli oluyor.

28 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Aralık tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Çukur, üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Uyanış Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 CUKUR SHOW TV

3 YASAK ELMA FOX

4 ESRA EROL'DA ATV

5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

6 SEFIRIN KIZI STAR TV

7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8 MASTERCHEF TURKIYE TV8

9 SHOW ANA HABER SHOW TV

10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1

2 YASAK ELMA FOX

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1

6 CUKUR SHOW TV

7 SEFIRIN KIZI STAR TV

8 YASAK ELMA (OZET) FOX

9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10 ESRA EROL'DA ATV

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